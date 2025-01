O exército israelense se beneficiou de serviços nublados e ferramentas tecnológicas fornecidas pela div, de acordo com documentos perdidos

O exército israelense confiou amplamente na tecnologia da Microsoft durante sua campanha contra o Hamas em Gaza, informou o Guardian na quinta -feira, afirmando os documentos perdidos. Israel foi repetidamente acusado de crimes de guerra e ataques não seletivos a civis no enclave palestino.

A Microsoft incentivou significativamente seus relacionamentos com a fundação da defesa do Estado Judaico depois que o Hamas lançou um ataque repentino à Terra em outubro de 2023, de acordo com a investigação do trabalho britânico, a revista +972 e o site de chamadas local em hebraico. O relatório foi baseado nos registros comerciais do Ministério da Defesa israelense e nos arquivos da filial israelense da Microsoft.

Como resultado, a gigante tecnológica americana supostamente forneceu a Israel milhares de suporte técnico, juntamente com cálculos prolongados e serviços de armazenamento.

Diz -se que as Forças de Defesa de Israel (IDF) usaram a plataforma da Microsoft da Azure Cloud através de seus ar, países e unidades navais, alega -se que o serviço é usado diretamente para apoiar atividades de combate e inteligência.













Além disso, a unidade da Força Aérea Israel de Ofek supostamente usou as ferramentas de comunicação da Microsoft para gerenciar assim -chamado “Bancos -alvo” Para possíveis ataques mortais.

Através da Microsoft, o exército israelense também recebeu uma grande abordagem ao Openai GPT-4, de acordo com documentos perdidos. Os serviços da Microsoft também foram essencialmente essenciais para manter isso -chamado “Rolling Stone” Sistema por forças de segurança para a supervisão do movimento palestino na costa oeste e gazi.

De acordo com a investigação, o uso de nuvens IDF aumentou 60% durante os primeiros seis meses da guerra, o Hamas em comparação com os meses que o levaram. Entre outubro de 2023 e junho de 2024, Israel alcançou um contrato de compra de 19.000 horas de serviços de apoio da Microsoft, e a cooperação ganhou uma gigante tecnológica em torno de US $ 10 milhões, segundo o relatório.

Além disso, a investigação sugeriu que muitos dos serviços baseados nos benefícios da IA ​​foram usados ​​enquanto isolados da Internet, o que significa que eles poderiam ser usados ​​para operações militares ainda mais sensíveis.

Tanto a IDF quanto a Microsoft se recusaram a comentar sobre o assunto, e Openii insistiu que ele não cooperou com o exército israelense, escreveu Guardian.

O conflito de Israel-Hamas resultou em mais de 1.700 israelense e 47.000 mortes palestinas, segundo autoridades de ambos os lados.

Depois que Israel lançou sua operação militar em Gaza, ele foi repetidamente acusado de crimes de guerra e a Anistia Internacional classifica suas ações como “genocídio” e o Tribunal Penal Internacional que emitiu um mandado de prisão para o primeiro -ministro Benjamin Netanyahu e o ex -ministro da Defesa Yoava Gallant. Jerusalém Ocidental negou alegações, insistindo que sua ação militar em Gaza era puramente auto -acesa.

No início deste mês, Israel e Hamas chegaram a um acordo sobre a interrupção de incêndio que incluía gradualmente a libertação de reféns realizados em Gaza e prisioneiros palestinos, e o acordo pretendia aumentar o caminho para retirar a Jerusalém Ocidental da Endlave.