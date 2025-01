Mike Johnson ganha a presidência em uma primeira votação surpreendente

O presidente da Câmara, Mike Johnson (R-La.), Foi reeleito para o cargo mais alto da Câmara em uma votação surpresa no dia da abertura do Congresso na sexta-feira, garantindo o martelo na primeira votação.

Mas a votação não ocorreu sem drama. Os representantes Ralph Norman (R-Texas) e Keith Self (R-Texas) votaram inicialmente em outros candidatos além de Johnson; Norman votou no deputado Jim Jordan (R-Ohio) e Self votou no deputado Byron Donalds (R-Flórida).

O secretário, porém, manteve a votação aberta. E após negociações com Johnson, Norman e Self chegaram à frente da casa e passaram a apoiar Johnson.

O deputado Thomas Massie (R-Ky.), O maior antagonista de Johnson que criticou suas ações de gastos no ano passado, foi o único republicano a votar em um candidato diferente de Johnson, votando no líder republicano Tom Emmer (R-Minnesota).

Os legisladores fizeram fila para apertar a mão de Johnson e abraçá-lo depois que Norman e Self trocaram de voto.

A votação também é uma vitória para o presidente eleito Trump, que apoiou Johnson e foi fundamental para reunir os republicanos em torno do presidente. Vários membros alertaram que um atraso na eleição do presidente poderia complicar a certificação em 6 de janeiro.

“Uma vitória para Mike hoje será uma grande vitória para o Partido Republicano e mais um reconhecimento da nossa eleição presidencial mais importante em 129 anos!! – UMA GRANDE DECLARAÇÃO, REALMENTE. “MÁGÁ!” Trump postou no Truth Social na manhã de sexta-feira.

O presidente não poderia ter permitido outra deserção na Câmara e garantiu o martelo com a escassa maioria republicana na Câmara, que tem 219 republicanos contra 215 democratas. Todos os democratas da Câmara apoiaram o líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries (DN.Y.).

Aqueles que retiveram o seu apoio a Johnson até à votação do presidente procuravam compromissos sobre cortes de despesas e um processo mais orientado pelos membros.

Embora Johnson tenha se reunido com os resistentes em várias reuniões que antecederam a votação, ele se recusou a fazer “acordos paralelos” que alguns resistentes haviam proposto, como nomear o deputado Chip Roy (R-Texas) como presidente do comitê de Regras da Câmara dos Deputados. Representantes.

Mas Johnson atendeu a um pedido importante de alguns resistentes, como a deputada Victoria Spartz (R-Ind.), ao assumir três compromissos públicos.

em um publicar em XMinutos antes do início da eleição, Johnson disse que:

“1. Criar um grupo de trabalho composto por especialistas independentes, não corrompidos por lobistas e interesses especiais, para trabalhar com o DOGE e os nossos comités para implementar as reformas governamentais e de gastos recomendadas para proteger o contribuinte americano.

“2. Incumbir essa força-tarefa de revisar as auditorias existentes de agências e entidades federais criadas pelo Congresso e emitir um relatório ao meu escritório para divulgação pública.

“3. Solicite que os comitês da Câmara conduzam revisões agressivas de autorizações e dotações, incluindo o fornecimento de recursos adicionais quando necessário, para expor práticas irresponsáveis ​​ou ilegais e responsabilizar agências/indivíduos que usaram o governo como arma contra o crime.

A maioria dos resistentes manteve seus votos para presidente como uma surpresa até a votação na Câmara dos Deputados. Um porta-voz de Spartz confirmou antes da votação que apoiaria Johnson.

O drama interpartidário no período que antecedeu a votação do presidente tornou-se comum na escassa maioria republicana da Câmara dos Deputados nos últimos dois anos. O ex-presidente Kevin McCarthy (R-Califórnia) precisou de 15 votos em quatro dias para ser eleito, e um grupo de oito republicanos o destituiu do cargo apenas nove meses depois.

Depois de três semanas de luta entre os republicanos da Câmara e a procura de possíveis substitutos, os republicanos optaram por Johnson, um tradicional conservador batista do sul que na época era uma figura amplamente desconhecida e ocupava apenas uma posição de baixo escalão na liderança da Câmara.

Mas Johnson logo recebeu muitas críticas dos republicanos quando foi encarregado de questões como manter o governo aberto, aprovar ajuda à Ucrânia, reautorizar poderes federais de vigilância externa e confiar nos votos democratas para legislação importante.

Na primavera passada, Massie e a deputada Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) desencadearam uma votação antecipada para destituir Johnson, mas os democratas da Câmara, já não ansiosos por causar mais caos na Câmara, ajudaram a derrotar esse esforço.

Um memorando de cinco páginas e 26 pontos detalhando “fracassos” sob a liderança de Johnson está circulando entre os republicanos da Câmara antes da votação do presidente.

Uma cópia do documento obtido por The Hill, sem autor identificado, dizia: “A Câmara deve ser organizada para cumprir o mandato histórico dado ao presidente Trump e aos republicanos. Atualmente não é, como foi demonstrado muitas vezes ao longo do ano passado e, mais recentemente, na semana anterior ao Natal.”

Mas os apoiantes de Johnson notaram que legislar com apenas uma pequena maioria numa câmara, e quando um punhado de republicanos rejeitaram repetidamente projetos de lei partidários, era incrivelmente difícil.

“Alcançar a perfeição requer progresso incremental e decisões difíceis ao longo do caminho”, disse a presidente da Conferência Republicana da Câmara, Lisa McClain (R-Mich.), Em seu discurso de nomeação de Johnson.

E Greene, que já foi o maior crítico republicano de Johnson, também mudou visivelmente de tom, dada a mudança no equilíbrio de poder em Washington.

Greene postou um vídeo em

A votação do presidente não será o fim das dores de cabeça do recém-reeleito presidente, apesar do triplo controlo de Washington, dada a escassa maioria.

Johnson terá agora a tarefa de equilibrar os pedidos de Trump com as prioridades dos seus membros, que por vezes podem entrar em conflito.

Mais de 30 republicanos votaram em Dezembro contra uma lei de despesas de curto prazo que incluía um aumento de última hora no tecto da dívida. Trump solicitou que os republicanos aumentassem o limite da dívida antes de assumir o cargo, para evitar que os democratas o utilizassem como ponto de alavancagem no próximo ano. Mas os falcões fiscais republicanos resistiram ao aumento do limite da dívida do país sem cortar os gastos federais, e o projecto de lei não foi aprovado.

A principal prioridade dos republicanos, agora, será preparar um projeto de lei repleto de pontos da agenda de Trump, que pretendem aprovar através de um processo de “reconciliação” partidária que evite a ameaça do obstrucionismo democrata.

Mas fazer com que o indisciplinado Partido Republicano da Câmara apoie o pacote pode ser uma tarefa tão difícil para Johnson quanto garantir os votos para ser reeleito presidente.

