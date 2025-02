Milão -Cortina -1 Ano: Bach enquanto contava jogos: “Itália está pronta”.

Exatamente um ano está faltando no início de 2026 Jogos Olímpicos de Inverno em 2026 e todos os representantes de instituições que organizam jogos que se reuniram na capital da Lombard para comemorar “um ano”. Especial

“A Itália está pronta para escrever outro capítulo de sua história olímpica”: o presidente CIO Thomas Bach disse durante o evento um ano após o jogo do Milão Cortina 2026 em Piccolo Teatro em Milão. “Eu teria o prazer de convidar vários atletas do mundo a retornar à Itália para celebrar as Olimpíadas de Inverno”, acrescentou.

De manhã, o presidente do Strehler Theatre, CIO Thomas Bach, faz simbolicamente um convite para participar de membros dos comitês olímpicos nacionais na presença de muitas autoridades. There is Minister of Transport Matteo Salvini and sports Andrea Abadi, Presidents of Lombardy and Veneto regions organized by games, Attilio Fontana and Luc Zaia, President of the province of Bolzano, Arno KOMPATSCHER, President of the Province of Trento, Maurizio Fugatti, Mayors Milan , Presidente Coni e Milan Kortina Foundation, Giovanni Malagò, CEO Andrea Varnier Foundation. Se você deseja iniciar uma celebração, moderada pelo jornalista e apresentador de televisão Mia Ceran, notas da NEA italiana.

Sala: “Agora é importante envolver tudo”



“Será uma Olimpíada Especial. Cada um de nós apresenta nosso território, para o Milão que será um evento muito importante, haverá grande parte do gelo e a abertura de abertura. Estamos nos preparando, há 365 dias de trabalho juntos. Giuseppe Sala, do palco Piccolo Teatro di Milano no evento um ano após os Jogos de Milão de Cortina 2026. ”A equipe é forte e coesa e os italianos, como pesquisas recentes, querem os Jogos Olímpicos. É uma questão de continuar no trabalho ”.

Malagò: “Itália vai sair bem”



“Nosso objetivo é que a Itália saia de uma maneira incrível aos olhos do mundo desses jogos e quando a última luz do evento estiver desligada, teremos certeza de que todos ficarão muito orgulhosos de ser italiano”: o presidente disse Sobre a Fundação Coni e Milan Cortina, Giovanni Malagò, durante o evento “One Yo Go” em Milão. “Eles estão muito cientes da responsabilidade de que devemos respeitar e melhorar grandes expectativas deste evento, e sabemos o que temos que fazer daqui por um ano”, acrescentou.

