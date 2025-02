Milas na concessionária, cidadãos virais baixam o motivo de motocicletas elétricas que estão vazias de entusiastas

Yakarta, vivo -Creseous, as fotografias da circulação nas redes sociais que mostram o estoque de motores elétricos e bicicletas elétricas acumuladas em uma concessionária. Isso também chamou a atenção dos cidadãos.

Mencionado acima VIVA Na página do Instagram @Awreceh.id na segunda -feira, 10 de fevereiro de 2025, alguns cidadãos também revelaram as razões pelas quais o estoque de motor elétrico nessa concessionária foi acumulado ou não em demanda no mercado.

Um dos cidadãos da conta x @katsu_0l0 disse que esse motor elétrico tem muito tempo. Então, o custo de manutenção e a bateria são caros.

“Por que vale a pena comprar, porque a primeira vez para recarregar por um longo tempo, não os veículos eficientes de combustível fóssil? A manutenção é cara, imagine trocar baterias quando precisar de dinheiro. Escreva a conta.

Além disso, o proprietário da conta também revelou outros motivos, como a infraestrutura para não ser distribuída uniformemente e uma distância limitada.

“Outra razão é que a infraestrutura não é distribuída uniformemente. A distância é limitada, imagine uma estrada de 30 km se o PP for 60 km, não há bateria suficiente”. Ele continuou.

Então, outros usuários da Internet expressaram várias outras razões pelas quais os motores elétricos não foram bem vendidos.

“O design não é ruim, não é possível refinar para manter a motocicleta, a maré ou seus acessórios que não estão claros, e o preço também é um pouco de tiro”. O proprietário da conta Xonmotov59313 disse.

Anteriormente, Aismoli (Indonésia da indústria de motocicletas elétricas) havia revelado que a causa de muitas pessoas que compraram motocicletas elétricas eram devidas ao atraso dos subsídios do governo.

“Na minha opinião, a comunidade atualmente sabe com o plano de fornecer incentivos (motores elétricos). Eles definitivamente manterão (comprando um motor elétrico) porque devem estar esperando pela certeza do governo sobre o plano., Presidente de Aismoli, quando ele contatou Viva há algum tempo.