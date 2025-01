O Presidente Libertário marcou a ideologia da esquerda da “ideologia” acordada “câncer” da qual precisamos nos livrar ”

O presidente argentino Javier Milei criticou líderes europeus e condenou “Acorde para a ideologia”. marca e “epidemia” Isso deve ser curado. Abordando o Fórum Econômico Mundial (WEF) na quinta -feira, afirmou que “Hergemonia global” Políticas e ideologias à esquerda são “Ele começou a desmoronar.”

Isto foi seguido por uma segunda aparição no WEF, o presidente aberto defendeu o que chamou de valores tradicionais do Ocidente, descrevendo -os como “O topo da espécie humana.”

Milei então dobrou “Batalha Cultural” Contra o So -chamado “Acordar”, Um termo que é frequentemente usado pelos movimentos políticos da direita para criticar políticas progressistas que lidam com a desigualdade social.

“O que costumava parecer uma hegemonia global ‘despertada’ deixada na política, instituições educacionais, na mídia, organizações sobrenaturais ou mesmo para fóruns como Davos, começaram a desmoronar”. Ele disse.













Segundo Milei, o Awakening procura punir qualquer oposição “Porque sob a retórica que tantas vezes prega o que realmente mente é seu desejo nítido de eliminar discordâncias, críticas e, finalmente, a liberdade, para que possam continuar apoiando o modelo no qual são os principais usuários”.

Ele apontou a Grã -Bretanha, perguntando: “Não é verdade que no Reino Unido no Reino Unido no Reino Unido, ele se aprisione por expor crimes assustadores cometidos por migrantes muçulmanos? Os crimes que o governo procura encobrir?”

No verão passado, Milei se referiu a uma onda de protestos no Reino Unido contra o Islã e a imigração em massa, o que resultou em uma prisão em larga escala. As autoridades britânicas responderam aos tumultos de maneira draconiana, com mais de 1.000 pessoas presas, 480 acusados ​​e 99 condenados por seu papel no distúrbio, de acordo com os dados publicados pela BBC.

O líder argentino, que frequentou a inauguração do presidente dos EUA, Donald Trump na semana passada, também voltou para a UE, acusando o quarteirão de abolir as eleições presidenciais na Romênia.

“Os Bricoti em Bruxelas não suspenderam as eleições da Romênia só porque não gostaram da festa que venceu?” ele perguntou.













O candidato da direita romeno, Calin Georgescu, uma OTAN e o crítico da UE e um oponente inabalável de enviar assistência na Ucrânia, está no topo da primeira rodada de novembro, derrotando candidatos liberais de esquerda. O Tribunal Constitucional Romeno cancelou de repente a eleição antes da votação no segundo turno, citando documentos de inteligência que são citados “Irregularidades” Na campanha de Georgescu, que foi posteriormente ligada à campanha de mídia social liderada por um de seus oponentes.

Milei disse que, embora não haja censura real no Ocidente, há uma idéia de que qualquer um que não se alinha com uma ideologia acordada deve silenciar.

Na opinião de Milei, é “Ideologia que colonizou o Ocidente, um regime de pensamento sobre feminismo, diversidade, envolvimento, imigração, aborto, meio ambiente, ideologia de gênero” que representa “Uma epidemia que deve ser curada, um câncer de que precisamos nos livrar”.