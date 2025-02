Milei argentino está enfrentando

O presidente anunciou token que deveria ajudar pequenas empresas, mas ele rejeitou o projeto depois que a moeda criptográfica entrou em colapso

Os oponentes da Argentina ameaçaram iniciar um processo para abolir o presidente Javier Milei depois de promover a controversa moeda criptográfica, informou a Reuters no domingo. O chefe do estado respondeu a Token, que entrou em colapso logo depois.

Na sexta -feira, o presidente libertário recomendou uma moeda de criptografia de escalas no post no X (Twitter anterior). O preço do token caiu para quase US $ 5 logo após a aprovação, mas apenas mais tarde caiu para menos de US $ 1. Milei excluiu seu post inicial cinco horas depois e escreveu um novo, ditado Ele era “Não está ciente dos detalhes do projeto.”

A falsificação incentivou acusações de má conduta pelos legisladores da oposição. Leandro Santoro, membro da coalizão da oposição, explodiu o envolvimento de Milei, dizendo que sua aprovação do Kriptto, que está associada a uma possível fraude, abuso de confiança do público.

“Esse escândalo, que nos envergonha internacionalmente, exige que lançamos um pedido de recuo contra o presidente” “ Disse Santoro, como ele citou a Reuters.

A agência de notícias observou que a câmara de fintech argentina admitiu a possibilidade de retirada de tapete assim, uma espécie de jogo desagradável, no qual os desenvolvedores de moeda de Cripto atraem investimentos legítimos, aumentando o valor do token, apenas para rejeitar sua participação mais tarde.









No sábado, Milei disse que a Bloomberg afirmou que se encontrou com um protocolo de estátua, uma empresa por trás de uma moeda controversa, há alguns meses, como parte do incentivo mais amplo de seu governo de reviver a economia do país, atraindo investimentos. O site da empresa contém uma foto de seu co -fundador e o presidente argentino que dão polegares a partir de 30 de outubro de 2024. A agência de notícias observou que o nome Token poderia obviamente se referir ao partido político de Milei, La Libertad Avanis ou suas raízes libertárias como economista.

Enquanto isso, a empresa também rejeitou o lançamento das escalas, ditado No post em x que “Mercado fazendo Kelsierventures totalmente gerenciados” e enfatizando esse protocolo de estátua “Você não é um único centro da atividade de hoje.”

Logo depois que ele assumiu seu cargo em 2023, Milei aplicou suas medidas de terapia de choque em um esforço para estabilizar a economia do país. Entre as medidas drásticas tomadas por seu governo estava a desvalorização da moeda nacional em 52%, a liberação de mais de 33.000 trabalhadores do setor público e a profunda redução de subsídios estatais para transporte, combustível e energia, entre outras medidas. No início deste ano, o presidente afirmou que havia cumprido sua promessa de que alcançaria um déficit orçamentário zero depois que o Ministério da Economia no país relatou um excesso orçamentário de 1,76 trilhão de pesos (cerca de US $ 4,5 bilhões), o primeiro em mais de um década.