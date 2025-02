Milei argentino se recusa a pedir desculpas pela suposta fraude criptográfica

Presidente promoveu o Memecoin que entrou em colapso, causando perdas para seus investidores

O presidente argentino, Javier Milei, rejeitou as acusações de fraude e pediu seu recuo para promover a criptomoeda de uma moeda que subitamente saltou em valor antes de desmoronar dentro de algumas horas de lançamento, resultando em perdas de investidores em massa, informou a CNN.

Na semana passada, Milei promoveu uma nova escala de token digital em sua página de mídia social, então ele a declarou como um projeto que aumentaria o crescimento econômico, apoiando pequenas empresas e empreendedores. Sua confirmação lançou um aumento no valor do token, cerca de US $ 0,22 a US $ 5. No entanto, o preço do token entrou em colapso logo após excluir o post, excluindo milhões em fundos de investidores.

Na terça -feira, Milei defendeu suas ações, equiparando os investidores que compraram token após sua aprovação com jogadores que fizeram apostas. “A realidade é que, se você for ao cassino e perder dinheiro, quero dizer, qual é o apelo?” ele perguntou.

Um grupo de advogados apresentou várias queixas contra Milei e alguns pediam seus impérios. O advogado de um dos autores afirma que um compromisso ilegal foi formado “Um número não especificado de fraude.”

“Eu não o promovei. O que fiz foi espalhá -lo,” Milei respondeu, alegando que não usava moeda digital.









O Partido da Unidade Popular da Oposição apresentou um apelo formal, acusando o presidente de facilitar o esquema falso conhecido como ‘Tague de Movimentos’ – a tática na qual a moeda criptográfica é fortemente promovida aos destroços dos investidores antes de seus assistentes deixados O projeto, deixando uma moeda infeliz, deixando uma moeda infeliz -depois de ativos inúteis.

De acordo com a Crypto Analytics, a LookocoChain, oito carteiras digitais envolvidas no comércio inicial $ LIBRA investiram um total de US $ 107 milhões. Os dados da ICOBENH revelaram que cerca de 60 comerciantes individuais perderam mais de US $ 500.000, enquanto 24 comerciantes sofreram perdas de pelo menos US $ 1 milhão.

A partir de quarta -feira, as escalas de $ são avaliadas em cerca de US $ 0,30, de acordo com Coinmarketcap.com.

Kelsier, uma empresa por trás de $ Scales, negou qualquer injustiça, insistindo que o projeto fosse legítimo.

Hayden Mark Davis, um representante da empresa relacionada à moeda, culpou Milei por uma repentina retirada de apoio em um momento crucial, o que levou à queda do mercado.

“Quando Milei e sua equipe eliminaram seus posts, os investidores que compraram token com base em sua confiança em sua aprovação foram sentidos por traição”, “” Isso levou a um “Onda de pânico vendendo”, NBC citou Davis.

Em resposta, o escritório de Milei publicou uma declaração citada pela AP, alegando que ele não estava envolvido em nenhuma fase do desenvolvimento de criptomoedas e decidiu remover seu post nas redes sociais para limitar a exposição adicional. O comunicado também disse que o escritório de corrupção foi instruído a lançar uma investigação.