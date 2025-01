Milei quer retirar feminicídio do código penal

O governo argentino anunciou que vai propor a retirada do feminicídio do código penal, afirmando que a lei atual representa uma “distorção do conceito de igualdade que apenas cria privilégios, colocando metade da população contra a outra”.

“Vamos retirar o conceito de feminicídio do código penal porque esta administração defende a igualdade perante a lei consagrada na nossa constituição nacional. Nenhuma vida vale mais que outra”, escreveu o ministro da Justiça, Mariano Cúneo Libarona, no x.

A lei actual prevê penas acrescidas para os condenados pelo homicídio de mulheres por motivos de género. Num discurso apaixonado no Fórum Económico Mundial em Davos há 24 horas, o presidente argentino Javier Milei criticou como o conceito de feminicídio “legaliza efectivamente que a vida de uma mulher vale mais do que a de um homem”.

Para mudar o código penal da Argentina, uma lei deve ser aprovada no parlamento, onde o governo é minoritário e enfrentado pela oposição de centro-esquerda, que introduziu o feminicídio quando estava no poder.

