Milei Show: “Vamos tornar o Ocidente grande novamente”

“Tornar o Ocidente Grande Novamente”, enfraquecido pela ideologia despertada. Viva a liberdade, caramba.” O Miley Show vai ao ar em Davos com o presidente argentino, que – agora não só porque Donald Trump, Giorgio Meloni, Elon Musk, Viktor Orban, Benjamin Netanyahu e o salvadorenho Nayib Bukele estão com ele – está se vingando de os políticos de elite, os magnatas financeiros e as empresas multinacionais que o emboscaram há um ano.

E durante a maior parte do seu discurso ele ataca o wake, o “câncer” e o “vírus mental” implantados nas mentes dos socialistas para manter o poder. Está tudo aqui – com pouco espaço para programas para a sua Argentina – Milei chegou ao Fórum Econômico Mundial num dia que – como sabíamos – seria monopolizado por Trump. A conclusão do seu discurso – que durou cerca de vinte minutos contra os 30 anunciados – é um hino bastante livre, “viva la libertad, carajo” em espanhol, que abala parte do público feminino, mesmo quando a equipe está entusiasmada. enfatize que há liberdade de expressão para todos no fórum. Porque Milei atacará principalmente o WEF que o convidou. “Fóruns como este têm sido os protagonistas e promotores da agenda do despertar da esquerda, um ‘câncer’ e ‘vírus mental que é a maior epidemia do nosso tempo que precisa ser curada’.

Então, desde o início ele quer vingança: há um ano eu estava sozinho, este ano não “porque durante o ano novos aliados abraçaram as ideias de liberdade, desde” o incrível Musk “a” minha querida Giorgia “ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu Há uma defesa de Musk “injustamente insultado” pelo braço levantado no dia da posse de Trump e a defesa do ex-presidente brasileiro Bolsonaro, atingido pela “censura”. pelos juízes que não o enviaram a Washington Em primeiro lugar há a exigência de seguir o exemplo da Argentina para “tornar o Ocidente grande novamente”, de cortar a cabeça do polvo representado pelo estado socialista e há a defesa das suas políticas económicas, que afirmam ter sucesso em acabar com o caos criado por décadas de socialismo, uma vez que “o wokismo subverte os valores ocidentais” e “feminismo, diversidade, inclusão, igualdade, imigração, aborto, ambientalismo, ideologias. gênero, entre outros, são os chefes da mesma criatura que quer justificar a ação do Estado.” A Hidra que alguns em Davos estão a tentar vislumbrar: das dezenas e dezenas de painéis organizados pelo FEM, três, claro, abordam a igualdade de género. Mas em Davos, “endereços especiais” são normalmente usados ​​para atrair investimentos.

