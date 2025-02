Milena Bernabò, a última mulher da medalha de ouro Sant’anna di Stazzema morreu

Morreu hoje aos 96 anos Milena BernabòA última mulher na vida de uma medalha de ouro para uma bravura civil para um ato heróico realizado em um massacre de Sant’anna di Stazzema (Lucca) durante a Segunda Guerra Mundial.

12 de agosto de 1944 No massacre nazista -fascista, que forçou 560, ele morreu entre civis resgatou “impulso instintivo e generoso, três outras crianças para morte segura”, 5 anos -Mario, Mauro e Lina por 10 anos. Aconteceu em Borghetto di Vaccareccia, um lugar conhecido, porque o episódio mais sangrento do massacre ocorreu lá um na praça da Igreja de S. Anna e onde os alemães mataram cerca de 130 entre mulheres, crianças e pessoas mais velhas. As outras duas mulheres de Sant’anna insignificando essa honra foram Cesira Pardini, que morreu em abril de 2022, e Genny Bibolotti Marsili, que morreu no dia do massacre.

Milena Bernabò tinha 16 anos naquele dia. “Em Rake – ele anunciou a motivação da medalha de ouro, concedida em 12 de outubro de 2004, 60 anos depois – ele foi liderado com outros concidadãos do estábulo e conseguiu escapar das armas com armas demitidas de soldados alemães protegidos pelo irmã e amigo.

“Uma história de Sant’anna di Stazzema desaparece – Comentários prefeito de Stazzema Maurizio Verona – Testemunhe um dos momentos mais trágicos da história da Itália. Milena Bernabò foi reconhecida pela honra do estado italiano, pelo gesto heróico que ele fez para salvar três filhos. Ele era uma heroína e, juntamente com Cesira Pardini, e Genny Bibolotti Marsili representavam todas as heroínas de mulheres e meninas que foram salvas do massacre nazista. Por exemplo, lembraremos disso e, acima de tudo, lembraremos isso pela força e determinação de que ele o caracterizou e todos os sobreviventes do ancho para manter a memória do tempo vivo ”.

“O compromisso básico – conclui Verona – porque mais e mais dados, 12 de agosto de 1944, se afastarão, mas parece que, apesar disso, até agora, ideológica, que foi devastadora para o nosso país. O fato de que essa ferida nunca aconteceu: estamos testemunhando fatos que representam sintomas perigosos e que acredito que eles não precisam ser subestimados se queremos respeitar e prestar homenagem a pessoas que sacrificaram suas vidas e àqueles que cometeram Toda a existência, como Milena Bernabò, transfere para as gerações futuras como Lacer Sant’anna.

Reprodução reservada © Copyright ANSA