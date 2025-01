Milhares de casas destruídas e 126 mortos enquanto os esforços de resgate continuam após o terremoto no Tibete

Mais de 400 pessoas presas por um forte terremoto no sopé do Himalaia foram resgatadas, disseram autoridades chinesas, enquanto mais de 30 mil residentes foram realocados, enquanto a busca por sobreviventes entrava em seu segundo dia na quarta-feira (8 de janeiro de 2025).

O epicentro do terremoto de magnitude 6,8 de terça-feira (7 de janeiro), um dos mais poderosos da região nos últimos anos, foi localizado em Tingri, na região chinesa do Tibete, cerca de 80 quilômetros (50 milhas) ao norte do Monte Everest, a montanha mais alta do mundo. . Também abalou edifícios nos vizinhos Nepal, Butão e Índia.

Vinte e quatro horas após o terremoto, os sobreviventes presos sob os escombros terão suportado uma noite em temperaturas abaixo de zero e correrão o risco de sucumbir à hipotermia e à desidratação.

Uma pesquisa inicial mostrou que 3.609 casas foram destruídas na região de Shigatse, no Tibete, onde vivem 800 mil pessoas, informou a mídia estatal chinesa na terça-feira, citando autoridades locais. Mais de 500 pessoas e 106 ambulâncias foram enviadas para socorrer os feridos.

Pelo menos 126 pessoas morreram e 188 ficaram feridas no lado tibetano, informou a emissora estatal chinesa. circuito fechado de televisão relatado. Nenhuma morte foi relatada no Nepal ou em qualquer outro lugar.

As temperaturas na região de alta altitude caíram para -18 graus Celsius (0 graus Fahrenheit) durante a noite, aumentando a miséria dos que ficaram desabrigados.

Tendas, rações alimentares, geradores de energia e outros suprimentos chegaram ao local na noite de terça-feira, e todos os trechos da estrada danificados pelo terremoto foram reabertos, acrescentou a CCTV.

Áreas do sudoeste da China, do Nepal e do norte da Índia são frequentemente afectadas por terramotos causados ​​pela colisão das placas tectónicas da Índia e da Eurásia, que estão a empurrar para cima um antigo mar que é hoje o Planalto Tibetano.

Todo o planalto é sismicamente ativo, bem como as suas bordas leste e norte, que se sobrepõem às províncias e regiões chinesas de Sichuan, Gansu e Qinghai.

Pequim, que administra o Tibete como uma região autónoma dentro da China, rejeita as críticas de grupos de direitos humanos e exilados que o acusam de atropelar os direitos religiosos e culturais do povo tibetano.

Mais de 500 tremores secundários com magnitudes de até 4,4 seguiram o terremoto até as 8h (00h GMT) de quarta-feira, disse o Centro de Rede de Terremotos da China.

Nos últimos cinco anos, ocorreram 29 terremotos com magnitude 3 ou superior num raio de 200 quilômetros do epicentro do tremor de terça-feira, de acordo com o escritório de terremotos da província de Sichuan.

Em 2008, um terremoto de magnitude 8,0 atingiu Chengdu, Sichuan, ceifando a vida de pelo menos 70 mil pessoas, o terremoto mais mortal a atingir a China desde o terremoto de Tangshan em 1976, que matou pelo menos 242 mil pessoas.

O terremoto de terça-feira foi o pior desde um terremoto de magnitude 6,2 em 2023, que matou pelo menos 149 pessoas em uma região remota do noroeste do país.