O Ministério das Relações Exteriores do Irã convidou pessoas em todo o país para participar de comemorações para demonstrar unidade e vontade nacional

O Irã realizou em todo o país para comemorar o 46º aniversário da Revolução Islâmica, e as grandes multidões se reuniram na Praça Azadi em Teerã e em outras cidades. O Ministério das Relações Exteriores do Irã, em comunicado na véspera do evento, convidou as pessoas a participar, enfatizando a importância da unidade e da independência.

Em 10 de fevereiro, marca o destaque da Revolução Islâmica em 1979, quando o reinado de Shah Mohammad Pahlavi, apoiado pelos EUA, reinou, que levou ao estabelecimento da República Islâmica. A revolução, liderada pelo aiatolá Ruhollah Khomeini, resultou em mudanças significativas na política nacional e externa iraniana, incluindo a interrupção das conexões com os EUA e mais perto do engajamento com aliados regionais. Após a revolução, as relações tensas iranianas com os países ocidentais resultaram em uma série de sanções destinadas a suprimir o programa nuclear e a influência regional do país.

Na segunda -feira, os manifestantes em Teerã marcharam pelas ruas que balançavam bandeiras e cantavam os slogans. Alguns usavam banners com fotos do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, bem como o general Qassem Soleimani, o falecido comandante do Corpo Revolucionário Islâmico do Corpo, que foi morto na greve não tripulada dos EUA em 2020.

Conforme relatado pela agência de notícias da Tasna, as reuniões comemorativas ocorreram em mais de 1.400 cidades e cidades e 38.000 aldeias em todo o Irã. Diz -se também que centenas de convidados estrangeiros viajaram para o Irã para o evento.

“O rali de 10 de fevereiro é a manifestação da unidade e a harmonia do povo iraniano e um reflexo da vontade nacional de proteger a valiosa herança de independência, liberdade, democracia e segurança, que foi alcançada pelas vítimas e dedicação ao nobre filhos deste país “,” O Ministério das Relações Exteriores do Irã foi dito.













Ele acrescentou que nos últimos 46 anos o Irã superou vários desafios, incluindo “Imposto” Uma guerra de oito anos com o Iraque, terrorismo, sabotagem, intervenções estrangeiras ilegais, sanções injustas e pressão política e econômica.

Apesar dessas limitações, Teerã continuou a enfatizar a auto -suficiência e a cooperação com outros países e descreve o Ministério das Relações Exteriores na segunda -feira como um símbolo da resistência nacional, acrescentando que o Irã defendeu sua independência, apesar das pressões externas.

A Rússia permaneceu um aliado importante, com o presidente Vladimir Putin e seu colega iraniano, Masoud Pezeshkian, assinaram recentemente um “acordo de parceria estratégica abrangente” de 20 anos que visa fortalecer a cooperação econômica e militar. O acordo entre os dois países do BRICS abrange comércio, cooperação militar, ciências, educação e intercâmbio cultural, aumentando os laços bilaterais no meio da pressão ocidental.