Milhares de testemunhas consagrações do templo Perur Pateeswarar em Coimbatore

Milhares de devotos se reuniram no templo Perur Pateeswarar, no distrito de Coimbatore, na segunda -feira, desde que a cerimônia de consagração foi realizada com rituais tradicionais e recitações védicas.

Antes da cerimônia, os trabalhos de desenvolvimento eram realizados no valor de 15 milhões de rúpias no templo. As instalações foram criadas para realizar rituais de Tharpanam, com 50 quartos que acomodam 100 pessoas ao mesmo tempo. Um novo sistema de drenagem e estacionamento foram estabelecidos para administrar devotos. Como parte do projeto, um jardim foi desenvolvido com 27 espécies de árvores representando 27 pilares de Nakshatras e Navagraha. Serviços médicos e quartos dedicados para a polícia e os bombeiros foram fornecidos. Foram construídos um gado de 45.000 pés quadrados de pedras de granito, e os 18 passos que levam ao rio Noyyal foram restaurados para facilitar os rituais.

Os rituais de consagração começaram em 3 de fevereiro, com lances diários e homams, incluindo Maha Ganopathi Homam e Navagraha Homam. Foram estabelecidos 49 altares e 60 poços de bombeiros para procedimentos. O Puja Yaga foi realizado em seis fases de 7 de fevereiro a 10 de fevereiro, culminando na fase final às 5h45 da segunda -feira.

Às 9h50, Maha Kumbabishekam foi feita para Rajagopuram, as torres do templo e as divindades subsidiárias. Os padres, cantando hinos védicos, derramaram água sagrada sobre a torre Kalasam. Às 10.05 da manhã, Samakala Maha Kumbabishekam foi realizada para o presidente do templo: Shri Pateeswar, Shri Pachai Nayagi Amã, Shri Nataraja Peruman e Shri Dandapani Swamy.