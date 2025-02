Milhares de trabalhadores demitidos em purga federal

Grande História Milhares de trabalhadores demitiram Trump, Musk Federal Purge

Líderes de agências em todo o governo federal foram direcionados a Comece a fotografar Funcionários ainda em seu período de teste por ano ou mais após serem contratados. © Alex Brandon Os funcionários federais permanecem em liberdade condicional em qualquer lugar em Um ou dois anos Depois de ser contratado, dependendo da sua agência, um estado que ainda vem com as proteções no local de trabalho, mas facilita a eliminação. A diretiva do Escritório de Gerenciamento de Pessoas (OPM) pode afetar tantos quanto 200.000 funcionários federais. Uma fonte familiarizada com o OPM disse que os líderes da agência ordenaram agências que Atire em todos os funcionários do teste “Com algumas exceções.” Não ficou claro imediatamente o que eram essas exceções ou o escopo da discrição dada às agências. A Federação Americana de Funcionários do Governo (ANGE), a maior união federal de funcionários, prometeu combater as demissões, dizendo que eles impediriam o desempenho do governo. Algumas das agências que anunciaram demissões: Departamento de Interior Atire 2.300 funcionários

Departamento de Assuntos de Veteranos Cortar 1.000 funcionários

Cortar 1.000 funcionários Agência de Proteção Ambiental Atirando em quase 400 trabalhadores O governo Trump também usou dois outros métodos para sacrificar a força de trabalho: uma ordem executiva do presidente Trump que ordena às agências que realizam uma redução na força e o programa "Fork in the Road" ofereceu uma compra aos trabalhadores federais. Agências em todo o governo, incluindo OPMEles já começaram a realizar suas demissões de funcionários de teste. Os relatórios de numerosos planos de mídia gastos para atirar nos trabalhadores do teste no Departamento de Energiaele Departamento de Educação e o Administração de pequenas empresas. Não está claro se tais fotos generalizadas de funcionários ainda em liberdade condicional são legais. Rebecca Beitsch, da colina, leva isso daqui.