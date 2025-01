Militantes do Boko Haram matam pelo menos 40 agricultores no nordeste da Nigéria, diz autoridade

Pelo menos 40 agricultores foram mortos num ataque de militantes islâmicos no estado de Borno, no nordeste da Nigéria, disse um funcionário do governo na segunda-feira (13 de janeiro de 2025).

Suspeita-se que o ataque de domingo (12 de janeiro de 2025) tenha sido realizado por extremistas do grupo Boko Haram e sua facção dissidente leal ao grupo Estado Islâmico na comunidade Dumba de Borno, disse o governador do estado de Borno, Babagana Umara.

Ele alertou os civis para permanecerem em “zonas seguras” designadas que foram limpas pelos militares de extremistas e munições.

Zulum também pediu uma investigação sobre o ataque das forças armadas.

“Permitam-me assegurar aos cidadãos de Borno que este assunto será minuciosamente investigado para que sejam tomadas as medidas necessárias. Permitam-me aproveitar esta oportunidade para apelar às forças armadas para que localizem e lidem de forma decisiva com os perpetradores deste ato hediondo de violência contra os nossos cidadãos inocentes, ” ele disse.

O Boko Haram, os jihadistas locais da Nigéria, pegaram em armas em 2009 para combater a educação ocidental e impor a sua versão radical da lei islâmica. O conflito, actualmente a mais longa luta contra a militância em África, espalhou-se pelos vizinhos do norte da Nigéria.

Segundo a ONU, cerca de 35 mil civis foram mortos e mais de 2 milhões deslocados na região Nordeste. O rapto de 276 crianças em idade escolar pelo Boko Haram em 2014 na aldeia de Chibok, no estado de Borno, epicentro do conflito, chamou a atenção. do mundo.