Milo Ventimiglia e sua esposa grávida perdem sua casa em Malibu no incêndio em Palisades

Milo Ventimiglia e sua esposa grávida, Jarah Mariano, perderam recentemente o casa malibu para o incêndio de Palisades. Assim, acabaram se juntando a muitas outras celebridades como Billy Crystal, James Woods e Paris Hilton para sofrer uma experiência devastadora. Os actuais incêndios devastaram 2.000 casas, causaram mais de um milhão de evacuações e mataram 10 pessoas. Desde então, Ventimiglia reagiu à perda da sua casa e teve algumas palavras fortes a dizer.

Milo Ventimiglia fica emocionado quando sua casa em Malibu é destruída

Milo Ventimiglia falou sobre como se sentiu “pesado” ao visitar as ruínas de sua casa agora destruída em Malibu. Ventimiglia e Mariano testemunharam a destruição de sua casa pelo incêndio em Palisades através de câmeras de segurança.

“Você começa a pensar no homem… é tão rápido que você começa a pensar em todas as memórias em diferentes partes da casa e tudo mais”, disse a estrela de This Is Us. Notícias da manhã da CBSÉ Tony Dokoupil, que o acompanhou até o local de sua casa destruída.

Ventimiglia e Mariano levaram todos os seus pertences antes de evacuarem sua casa no dia 7 de janeiro. Infelizmente para o casal, o berçário do seu bebê foi destruído nos incêndios.

Curiosamente, o homem de 47 anos passou por uma situação que refletia a de seu personagem This Is Us, Jack Pearson, que morreu por inalação de fumaça depois que sua própria casa, de onde resgatou sua família, pegou fogo. Ventimiglia reconheceu isso e disse: “Não me passou despercebido que a vida imita a arte”. Além disso, Ventimiglia tornou-se um defensor da segurança contra incêndio após esta história e fez parceria com a Duracell para promovê-la.

No entanto, Ventimiglia referiu que tinha “bons amigos” e “boas pessoas” com quem trabalhava e que ele e a sua família se adaptariam à situação. “A esposa, o bebê e o cachorro são as coisas mais importantes”, acrescentou.

A destruição de sua casa em Malibu devido a incêndios florestais afetou profundamente Ventimiglia. Desde então, o ator manifestou interesse em defender a segurança contra incêndios florestais.