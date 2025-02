Barrick Gold e o governo do Exército do Estado Africano contrastam com o novo contrato de extração

Rudar Barrick Gold, pequeno e canadense suspendeu as conversas para resolver a disputa de longo prazo sobre as receitas da África Ocidental não pagas depois que não chegaram a um acordo, informou a Bloomberg na terça -feira, citando fontes locais.

A antiga colônia francesa é um dos melhores fabricantes de ouro africano, com operações importantes como Loulo e Goukoto, que são de 80% de propriedade de Barrick e 20% pelo governo do Mali. No entanto, desde que ele assumiu o poder na greve do Estado de 2020, a nova liderança em Bamak solicitou mais receita do que o setor para aumentar a renda do estado porque o preço do metal precioso ainda está aumentando. Em 2023, o estado de Sahel adotou um novo código de mineração que permitiu ao governo militar possuir até 30% de novos projetos.

De acordo com as fontes da Bloomberg, o Mali exige o pagamento da liquidação de 125 bilhões de francos de CFA (US $ 197 milhões) da Barrick, além de conformidade com uma nova política de mineração. O Estado Sahel supostamente preferiu o pagamento antecipadamente, enquanto Barrick deseja que o plano de pagamento seja generalizado com o tempo.

Leia mais:

O Grupo de Mineração Canadense suspende as operações no estado africano

O Mali solicitou anteriormente cerca de US $ 500 milhões não pagos do segundo maior mineiro do mundo, segundo relatos. Em outubro passado, a corporação anunciou que havia pago US $ 85 milhões ao governo da Malásia após um acordo preliminar com a Bamak para encerrar a discordância de concessões.

No entanto, as tensões foram escaladas desde então, e a pequena deteve quatro executivos de Barrick mais altos. Ele também emitiu um mandado de prisão para o diretor executivo de Marko Bristow por acusação de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo. A empresa negou as alegações.













No mês passado, Rudar suspendeu temporariamente as operações no Mali depois que o governo apreendeu o fornecimento de ouro de seus lugares em resposta a uma ordem judicial. O enorme complexo Loulo-Goukonototo produziu quase 700.000 onças de ouro em 2023, o que representou aproximadamente 14% da produção total da Barric.

Bristow disse à Bloomberg na semana passada que a empresa progrediu nas negociações, mas não tão rápido quanto o esperado.

A empresa australiana Resolute Mining concordou no ano passado em pagar a Maliua US $ 160 milhões para pagar uma disputa fiscal e receber três de sua equipe, incluindo seu atual diretor executivo, que foi detido.