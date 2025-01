Ministério da Informação e Radiodifusão agiliza processo de registro de LCO com novo sistema online

O Ministério da Informação e Radiodifusão emitiu uma notificação na sexta-feira (17 de janeiro de 2025), alterando as Regras da Rede de Televisão a Cabo para agilizar o processo de registro do Operador Local de Cabo (LCO).

Os registos do LCO passarão a ser feitos inteiramente online, sendo o próprio Ministério a autoridade de registo. “Após a verificação bem-sucedida dos detalhes do requerente, incluindo Aadhaar, PAN, CIN, DIN, etc., os certificados de registro LCO serão emitidos em tempo real. Além disso, foi acrescentada uma disposição para recorrer contra a recusa de registo ou renovação de registo de LCOs”, afirmou o Ministério.

Anteriormente, o processo de registo era realizado offline na sede dos correios local da área onde estava localizado o escritório do LCO, sendo o agente dos correios a autoridade de registo. “O processo de registro manual era complicado e demorado. Além disso, a área de atuação na obtenção do registro ficou limitada a regiões específicas”, afirmou.

As características salientes das Regras alteradas incluem que os LCOs são agora obrigados a solicitar registos novos ou renovados online através do Portal Broadcast Seva do Ministério. Os certificados de registro serão emitidos on-line. Os registros LCO serão concedidos ou renovados por um período de cinco anos, com uma taxa de processamento de ₹ 5.000. O registro será válido para operações em toda a Índia.

Os pedidos de renovação devem ser apresentados pelo menos 90 dias antes do vencimento do registro. Os LCOs podem recorrer à Autoridade de Apelação, ou seja, ao Sub-Registrador (Sistemas Digitais Endereçáveis), contra a decisão da Autoridade de Registro no prazo de 30 dias após a negação da renovação do registro. Os registros LCO existentes permanecerão válidos pelo período especificado em seus certificados de registro.

“Nos casos em que o registro existente do LCO tenha validade inferior a 90 dias, os pedidos de renovação, se for o caso, deverão ser feitos imediatamente no portal. Os pedidos apresentados nos correios para concessão ou renovação de registo que se encontrem pendentes até à data deverão ser retirados e novos pedidos feitos no portal. Se precisar de ajuda, entre em contato com o número da linha de apoio disponível no portal ou envie um e-mail para lco.das(at)gov(dot)in”, disse o Ministério.