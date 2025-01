Ministério da Justiça Social distribui dispositivos no valor de Rs 63 lakh para idosos e pessoas com deficiência em Udupi

O deputado Kota Srinivas Poojary e outros dignitários com beneficiários dos programas de Assistência a Pessoas com Deficiência e Vayoshree Nacional em Manipal na segunda-feira. | Crédito da foto: UMESH S. SHETTIGAR

O Ministério da Justiça Social e Empoderamento da União distribuiu na segunda-feira (6 de janeiro de 2024) dispositivos de assistência no valor de ₹ 63 lakh para 609 beneficiários dos programas de Assistência a Pessoas com Deficiência e Dispositivos de Vida Assistida para Idosos no distrito de Udupi.

Falando após distribuir os dispositivos fornecidos pela Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) no complexo de escritórios do distrito de Rajatadri em Manipal, o deputado Kota Srinivas Poojary de Udupi-Chikkamagaluru disse que faria esforços para conseguir um centro para reparar os dispositivos em Udupi.

Ele disse que o governo formulou vários esquemas para capacitar os idosos e portadores de necessidades especiais e instou-os a aproveitarem esses esquemas.

Além de introduzir esquemas, o governo também garantiu que dispositivos de qualidade estivessem disponíveis aos beneficiários através da ALIMCO, uma empresa do governo da Índia.

Poojary disse que o Ministério distribuiu dispositivos no valor de Rs 51 milhões em todo o país este ano.

O Vice-Comissário K. Vidyakumari disse que o Departamento de Empoderamento de Idosos e Pessoas com Capacidades Diferentes realizou um exame minucioso dos beneficiários para identificar pessoas adequadas para os benefícios. Os dispositivos permitiriam aos beneficiários fazer uma subida decente de forma independente. A ALIMCO fará pequenas reparações nos aparelhos, disse, acrescentando que a administração proporia ao governo a abertura de um centro de reparação em Udupi.

Yashpal Suvarna, Udupi MLA, disse que os governos estão trabalhando arduamente para garantir que todos no país levem uma vida digna. Ele parabenizou a ALIMCO por fornecer os dispositivos necessários. Foram distribuídos aparelhos auditivos, cadeiras de rodas, smartphones e outros dispositivos aos beneficiários.

Kundapura MLA A. Kiran Kumar Kodgi, o presidente do conselho municipal da cidade, Prabhakar Poojary, o presidente-executivo de Zilla Panchayat, Prateek Bayal, e outros estiveram presentes.