Ministério da Saúde do Serviço de Cheques de Saúde Grátis Em 10 de fevereiro de 2025, as crianças em idade escolar estão agendadas para julho

Yakarta, vivo – O Ministério da Saúde (Kemenkes) através do chefe do Escritório de Comunicação e Serviço Público, Aji Muhawarman, disse que o serviço gratuito de controle de saúde para crianças em idade escolar começará em julho de 2025, para coincidir com o novo ano letivo.

“Os serviços para adolescentes nas escolas começarão em julho. Em termos de bebês, crianças pequenas, adultos e idosos, esse serviço pode ser acessado a partir de 10 de fevereiro de 2025”, disse Aji Muhawarman, conforme relatado Antara, Domingo, Domingo, Domingo Domingo 9 de fevereiro de 2025.

Os controles de saúde para estudantes primários incluem 11 tipos de exames, enquanto os alunos do ensino médio (SMP) obtêm 13 tipos de exames e os alunos do ensino médio (SMA) são 12 tipos de exames.

Este serviço estará disponível em mais de 10 mil puskesmas em toda a Indonésia. No futuro, a cobertura dos serviços será expandida para outras unidades de saúde primárias, incluindo clínicas privadas em colaboração com a BPJS Health.

“Todas as necessidades médicas, como medicamentos, dispositivos médicos e materiais de consumo médico (BMHP), prepararam bem”, disse Aji.

As pessoas que desejam aproveitar esse serviço podem ser registradas por meio do aplicativo Mobile Healthy (SSM) ou pelo serviço oficial do WhatsApp do Ministério da Saúde. Para aqueles que não têm telefones celulares ou acesso à Internet, basta levar o KTP para os Puskesmas mais próximos para obter serviços de inspeção gratuitos.

 Cauda de controle de saúde de peregrinos

Este programa gratuito de controle de saúde visa incentivar as pessoas a detectar as pessoas cedo para aumentar as possibilidades de cura.

O programa é dividido em três categorias:

Verificações de saúde do aniversário, que podem ser feitas nos aniversários ou 30 dias depois.

Veja a saúde das crianças em idade escolar, destinadas a crianças de 7 a 17 anos.

Verifique a saúde de mulheres grávidas e crianças pequenas, especificamente para esse grupo vulnerável garantir seu estado de saúde.

Com esse serviço, o governo espera que o público esteja mais consciente da importância da detecção precoce e da prevenção da doença para melhorar a qualidade de vida que é melhor.