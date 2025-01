Ministério do Comércio, Goorse e Google aproveitam a IA para apoiar as exportações de MPME

Jacarta, Viva -A Ministra do Comércio Budi Santoso, também conhecida como Busan, o seu partido cooperaria com o Google Indonésia na utilização de inteligência artificial (IA), também conhecida como inteligência artificial, para encorajar os intervenientes das MPME a poderem exportar os seus produtos para países estrangeiros.

Ao receber a visita do Google Indonésia em seu escritório, o Ministro do Comércio também discutiu a oportunidade de colaboração entre o programa UMKM Brave Innovation e Ready to Adapt Exports (MPMEs podem ser exportadas), com o programa Gemini Academy auxiliado pelo Google Indonesia.

Ele viu que o uso de recursos de inteligência artificial pode ser utilizado pelo Ministério do Comércio para Atividades de Treinamento, Orientação Técnica ou Socialização de Políticas.

“Diretamente, esse recurso pode apoiar tanto o programa de MPMEs que podem ser exportadas quanto o desenvolvimento de MPMEs não exportadas”, disse Busan.

 O Google lançou o Gemini AI.

Ele defende que a Gemini Academy também pode ser utilizada no desenvolvimento de talentos no aparelho civil do Ministério do Comércio (ASN). Principalmente em termos de assistência à exportação ou aumento da capacidade da ASN, através do programa Policy and Skelling Lab da AI.

“Este programa pode ser personalizado para os colegas das MPME da ASN nas regiões e para a ASN do governo central”, disse ele.

A título de informação, o Google Indonésia também agradeceu o Ministério do Comércio e transmitiu apoio à exportação do programa MPME. Eles esperam continuar a colaborar com o Ministério do Comércio para promover as MPME na Indonésia.

“A Indonésia é o primeiro país do Sudeste Asiático e da Ásia-Pacífico como local de lançamento do programa Gemini Academy”, disse ele.

Para informação, o lançamento do Programa Gemini Academy está previsto para ser realizado em Bandung em fevereiro de 2025