Ministro Agus Andrianto diz que criador de conteúdo para cidadãos chineses subornou funcionários de imigração presos

Jacarta – O Ministro da Imigração e Correções da Indonésia (Imipas), Agus Andrianto, disse que o cidadão chinês com as iniciais LB que criou conteúdo alegando que foi subornado por funcionários da imigração foi preso. LB criou conteúdo de vídeo entregando IDR 500.000 a agentes de imigração no aeroporto Soekarno Hatta (Soetta) em Tangerang.

“Ele não foi preso, mas detido para esclarecimentos. Ele será denunciado mais tarde”, disse o ministro Agus Andrianto aos repórteres, terça-feira, 21 de janeiro de 2025.

Agus disse que o cidadão chinês está atualmente em processo de exame quanto ao conteúdo do vídeo que fez. “Já está provado. Ainda está sendo provado”, disse o ex-vice-chefe de polícia.

 Autoridades realizam ações administrativas de imigração na jurisdição de Tangerang

Além disso, ele explicou que os cidadãos chineses realmente criam conteúdo de vídeo. Ele destacou que o dinheiro do conteúdo era, na verdade, para pagar um visto normal.

Ele disse que os cidadãos chineses estavam brincando com as autoridades de imigração. Além disso, o cidadão chinês teria criado conteúdos sobre a polícia.

“Isso significa que as pessoas estão jogando, certo? Ouvi dizer que eles também criaram conteúdo sobre a polícia de trânsito”, disse Agus.

A atitude dos cidadãos chineses também está a ser investigada. Agus disse que o motivo do cidadão chinês para fazer o vídeo ainda está sendo investigado.

“Ainda estamos investigando se o interessado também cria conteúdo em outros países. Qual o motivo?” disse.

“Se for apenas para envergonhar o país, não creio que a Indonésia precise de alguém assim”, disse ele.

Anteriormente, uma postagem viral nas redes sociais feita por um cidadão chinês supostamente subornou com dinheiro agentes de imigração no aeroporto de Soetta. O suborno seria supostamente para poder passar pela rota verde e declarar que havia entrado na Indonésia sem transportar mercadorias perigosas.

No vídeo viral, um cidadão chinês é visto explicando por que conseguiu entrar na Indonésia. O homem parecia ser confrontado por policiais. Então, pouco depois, o homem que criou o conteúdo do vídeo conseguiu escapar.

O cidadão chinês que gravou o vídeo deu então uma explicação para que ele e seu amigo pudessem escapar. Ele deu um exemplo de como colocou IDR 500.000 em seu passaporte quando agentes o estavam verificando.