Ministro Bahlil: O campus não tem uma permissão de mineração para manter a independência

Yakarta, Viva – O Ministro da Energia e Recursos Minerais (ESDM) Bahlil Lahadalia disse que as universidades não tinham permissão para gerenciar minas para apreciar e manter sua independência.

Isso foi revelado em uma entrevista coletiva depois de participar da reunião plenária do Plenário no complexo do Parlamento, Senayan, Yakarta, na segunda -feira, 17 de fevereiro de 2025., 18 de fevereiro de 2025.

“Somos do governo, depois de ver o desenvolvimento, revisar e respeitar, manter a independência do campus, não há doação direta (licença de mineração) para o campus”, disse Bahlil.

 Ministro de Energia e Recursos Minerais, Bahlil Lahadalia no Complexo Presidencial do Palácio, Central Yakarta, terça -feira, 4 de fevereiro de 2025

O que existe, continuou o presidente do Partido Beckar, é a concessão da permissão de negócios de mineração (WIUP) às empresas estaduais (Bumn), empresas de propriedades regionais (BUMD), a entidades comerciais privadas para o benefício do ensino superior.

“Se essas empresas têm o desejo de adorar, fornecer fundos de pesquisa, fazer laboratórios, fornecer bolsas de estudo para o campus que precisam, não há problemas”, disse Bahlil.

No entanto, o fornecimento de várias instalações para as universidades não se tornou um requisito obrigatório para empresas, bumd ou empresas privadas que gerenciam minas.

Bahlil disse que o governo está atualmente procurando a melhor formulação para que as universidades possam sentir os benefícios do gerenciamento de mineração. Ele também considerou a existência de universidades que não desejavam receber lucros do gerenciamento de mineração.

“Mas existem em algumas áreas de produção de mineração, como no norte de Maluku, em Kalimantan, em Sulawesi, eles vêm até mim, pedindo -me (oferecer benefícios ao campus) para ser usado como critério, como condição. Mas (discussão ) ainda não chegamos lá “, acrescentou.