Ministro da Defesa visita Maha Kumbh em Prayagraj e dá mergulho sagrado em Sangam

O Ministro da Defesa, Rajnath Singh, com o porta-voz nacional do BJP e membro do Rajya Sabha, Sudhanshu Trivedi, dão um mergulho em Triveni Sangam durante o Maha Kumbh em Prayagraj em 18 de janeiro de 2025. | Crédito da foto: ANI

O Ministro da Defesa da União, Rajnath Singh, no sábado (18 de janeiro de 2025) participou do Maha Kumbh Mela 2025 em Prayagraj. Ele ofereceu orações e realizou um Ganga Aarti.

Singh, originário de Uttar Pradesh, estava acompanhado pelo deputado Sudhanshu Trivedi do Partido Bharatiya Janata (BJP), Rajya Sabha, e outros líderes do partido. O Ministro da Defesa iniciou a sua visita com um mergulho sagrado nas águas sagradas do Triveni Sangam, a confluência dos rios Ganges, Yamuna e dos mitológicos rios Saraswati. Ele também realizou rituais em locais sagrados vizinhos, como Akshaya Vat, templo Patalpuri, Saraswati Kund e templo Hanuman.

‘Experiência satisfatória’

Chamando o Maha Kumbh de festival de experiência espiritual do Sanatan Dharma, o Sr. Singh descreveu a experiência como satisfatória. “Sinto-me muito realizado em vir ao Prayagraj Maha Kumbh e dar um mergulho no Sangam. “Acredito que este seja um festival de experiência espiritual da cultura indiana e do Sanatan Dharma, que se baseia em antigos cálculos astronômicos védicos”, disse ele.

O Ministro da Defesa acrescentou: “Pessoas de todas as castas, credos e muitos países vêm aqui com um sentimento de unidade. Acredito que esta seja a confluência do Ganges, Yamuna e Saraswati juntamente com a espiritualidade e natureza científica do Sanatan Dharma e também da harmonia social. O primeiro-ministro Modi disse que a mensagem de Maha Kumbh é que a Índia permanecerá unida.”

Elogiando o Ministro-Chefe da UP, Yogi Adityanath, o Ministro da Defesa disse: “A maneira como nosso Ministro-Chefe de Uttar Pradesh, Shriman Yogi Adityanath Ji, organizou habilmente esta maior reunião espiritual e pública do mundo, merece elogios e parabéns por isso”.