Ministro da Justiça da Itália pede ao tribunal que liberte iraniano detido sob mandado dos EUA

O Ministro da Justiça italiano pediu a um tribunal de recurso que anule a detenção de um cidadão iraniano procurado pelos Estados Unidos por um ataque de drone na Jordânia que matou três americanos há um ano.

Mohammad Abedini deveria comparecer a um tribunal de Milão na quarta-feira em conexão com seu pedido de prisão domiciliar enquanto se aguarda o processo de extradição para os Estados Unidos.

A televisão estatal iraniana disse no domingo que Abedini retornará ao Irã “dentro de algumas horas”. O relatório diz que a libertação e o regresso de Abedini ocorreram depois de o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão ter dado seguimento ao caso, bem como de “conversações” entre o Ministério da Inteligência do Irão e o serviço de inteligência italiano.

Abedini foi preso com base num mandado dos EUA em 16 de dezembro, três dias antes da jornalista italiana Cecilia Sala ser detida durante uma viagem de reportagem ao Irão. Sala, considerado moeda de troca para a libertação de Abedini, voltou para casa na semana passada, gerando especulações sobre seu destino.

Uma nota oficial publicada no domingo pelo Ministério da Justiça afirma que, ao abrigo dos tratados de extradição entre a Itália e os Estados Unidos, “apenas os crimes que são puníveis segundo as leis de ambas as partes podem dar origem à extradição, condição que, de acordo com o estatuto dos documentos, não pode ser considerado existente”.

O ministério disse que a possível acusação contra Abedini – conspiração criminosa por violar a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência, uma lei federal dos EUA – “não correspondia a qualquer conduta reconhecida pela lei italiana como crime”.

O Departamento de Justiça dos EUA acusou Abedini de fornecer ao Irão tecnologia drone que foi usada num ataque em janeiro de 2024 a um posto avançado dos EUA na Jordânia, que matou três soldados norte-americanos.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, descreveu uma “triangulação diplomática” com o Irão e os Estados Unidos como fundamental para garantir a libertação de Sala, confirmando pela primeira vez que os interesses de Washington no caso entraram nas negociações.

A libertação de Sala ocorreu depois que Meloni fez uma viagem surpresa à Flórida para se encontrar com o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, em sua propriedade em Mar-a-Lago.