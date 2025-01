Ministro da Religião criará plano de estudo sobre o amor para fortalecer a tolerância religiosa

Jacarta – O Ministro da Religião (Menag), Nasaruddin Umar, transmitiu a importância de fortalecer a tolerância entre as comunidades religiosas na Indonésia, preparando um currículo que inculca os valores do amor e da paz.

“Criaremos um currículo sobre o amor. Atualmente, muitos professores religiosos ensinam que sua religião é a mais verdadeira, enquanto outros são considerados incorretos ou heréticos. O que aconteceria se as crianças aprendessem o ódio em um país tão pluralista como a Indonésia? Tudo o que é criado é a falsa tolerância, e é isso que não queremos”, disse Nasaruddin quando se encontrou no norte de Jacarta, na tarde de sexta-feira (17/1), citando ANTARA.

 Ministro da Religião Nasaruddin Umar

Segundo ele, a verdadeira tolerância deve basear-se no amor ao próximo e aos cidadãos indonésios. Ele enfatizou que o ódio não deveria fazer parte do currículo educacional.

“Coisas como esta são muito perigosas”, sublinhou.

Como Grande Imã da Quinta Mesquita Istiqlal, Nasaruddin convidou toda a comunidade a construir um sentimento de unidade e amor em meio às diferenças de crenças. Ele acredita que os ensinamentos do amor universal podem ser encontrados em todas as religiões.

“Nosso objetivo é na verdade o mesmo. Por que não enfatizar os aspectos da igualdade? Por que deveríamos continuar a enfatizar as diferenças? Queremos criar uma nova Indonésia com uma nova abordagem teológica, onde a Indonésia se torne um exemplo de harmonia religiosa no mundo, ” ele disse. explicou. (ENTRE)