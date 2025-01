Ministro das Relações Exteriores explica o papel estratégico da Indonésia no mundo internacional

Jacarta – O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Indonésia (Menlu), Sugiono, destacou o papel estratégico da Indonésia na cena internacional.

“A diplomacia indonésia será baseada nos valores Pancasila, tendo Asta Cita como guia estratégico”, disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros no comunicado de imprensa anual do Ministro dos Negócios Estrangeiros, sexta-feira, 10 de janeiro de 2025.

 Gerindra Sugiono, Ministra das Relações Exteriores e vice-presidente geral do PPD.

De acordo com Sugiono, isto é conseguido através de uma abordagem visionária que não só responde aos desafios, mas também desempenha um papel positivo na definição proativa da dinâmica global.

Também destacou um mundo que enfrenta agora uma policrise. Desde conflitos e guerras em diversas partes do mundo, crises climáticas, alimentares, energéticas e hídricas, bem como rivalidades entre grandes potências. No meio de todas estas ameaças, a solidariedade e a cooperação globais estão, infelizmente, a ficar cada vez mais desgastadas.

“O mundo não precisa de mais divisão ou política de poder, o que o mundo precisa é de uma liderança colaborativa que construa confiança mútua e unidade. Uma liderança que ousa enfrentar os desafios de forma inovadora”, afirmou.

“Devemos ousar percorrer caminhos que não foram percorridos, falar de formas que nunca foram faladas e construir pontes de colaboração que antes não existiam”, acrescentou o ministro dos Negócios Estrangeiros.

Por esta razão, Sugiono enfatizou que, sob a liderança do Presidente Prabowo Subianto, a Indonésia continua a fortalecer o seu papel como líder no cenário global, um parceiro confiável e um bom vizinho.

 A Indonésia tornou-se oficialmente membro de pleno direito do bloco económico em desenvolvimento BRICS.

A longa história de diplomacia da Indonésia mostra o seu papel como iniciadora de mudanças, começando com a Conferência Ásia-África de 1955, a formação da ASEAN em 1967, a concepção de um Estado Arquipelágico internacionalmente reconhecido na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982 para Perspectivas da ASEAN sobre o Indo-Pacífico em 2019.

A cada passo, a Indonésia sempre fez parte da solução e superou as diferenças. No entanto, o chanceler Sugiono lembrou que as pontes que estão sendo construídas devem ser atravessadas em conjunto. Portanto, medidas concretas foram e continuarão a ser tomadas através de uma diplomacia activa.