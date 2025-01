Ministro do P2MI propõe tornar o inglês segunda língua na Indonésia

Jacarta – O Ministério de Protecção dos Trabalhadores Migrantes da Indonésia/Agência de Protecção dos Trabalhadores Migrantes da Indonésia (BP2MI) pretende enviar 425.000 trabalhadores migrantes até 2025.

Por esta razão, o Ministro do P2MI, Abdul Kadir Karding, aumentará as qualificações dos trabalhadores migrantes.

“Estamos a apontar para um mínimo de 425 mil que vamos enviar, claro que com o apoio do Presidente, tenho a certeza que conseguimos, talvez até mais de 425 mil, espero que possam ser 500 mil, claro que temos preparar muitas coisas, especialmente em linguagem e habilidade“disse Abdul Kadir no Ministério P2MI/BP2MI, Pancoran, Sul de Jacarta, segunda-feira, 6 de janeiro de 2025.

Segundo o Ministro do P2MI, um deles habilidade O que os trabalhadores migrantes realmente precisam é de inglês, e isso sugere que esta língua pode tornar-se uma segunda língua na Indonésia.

 Ministro da Proteção dos Trabalhadores Migrantes da Indonésia ou BP2MI Abdul Kadir Karding em Tangerang Foto: VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)

“Ontem também propusemos que o inglês fosse a segunda língua depois do indonésio, e seria proposto começar a aprendê-lo desde a escola primária, com a esperança de que, quando terminarem o ensino médio ou o ensino médio, tenham fluente “Inglês, por isso somos mais competitivos que as Filipinas, uma das coisas em que estamos atrasados ​​é em termos de idioma”, disse ele.

“Portanto, se for assim, esperemos que esteja acordado, então será muito bom a longo prazo, para nós, para a nossa sociedade, especialmente para os 7,4 milhões de desempregados, podemos reduzi-lo gradualmente todos os anos”, acrescentou.

Além disso, o Ministro Abdul explicou também que o seu partido construiria 100 centros vocacionais para trabalhadores migrantes, que forneceriam formação aos trabalhadores migrantes de acordo com as necessidades do país de destino.

“Em segundo lugar, o Presidente pediu também o apoio à construção de cerca de 100 centros vocacionais. Primeiro vamos construir pelo menos 30 centros vocacionais, depois iremos localizá-los de acordo com as suas necessidades nesse momento”, acrescentou.

 Ministro da Proteção dos Trabalhadores Migrantes da Indonésia, Abdul Kadir Karding

Explicou que outros partidos também participariam na construção do centro vocacional, como o sector privado, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação Básica e os governos locais. Com a existência de um centro vocacional, ele espera que os trabalhadores migrantes indonésios possam aumentar a qualidade das suas competências.

“No contexto deste centro vocacional, não somos apenas o governo, mas esperamos que o papel do setor privado também seja forte no contexto da construção do LPK-LPK, e além do BLK em Naker, vamos incentivar, a pedir ajuda ao ministro dos Recursos Humanos para que eles e o Governo Regional “para que tenham um BLK que se concentre especificamente na preparação de recursos humanos para enviar para o estrangeiro”, concluiu.