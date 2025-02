Ministro do Rajastão, que alegou que estava sendo guardado, respostas para mostrar a causa

O ministro do Gabinete do Rajastão, Kirodi Lal Meena, disse na quarta -feira que ele respondeu a um programa de programa emitido pelo BJP, depois de fazer recentemente uma acusação de que ele estava sob vigilância do governo e que seu telefone estava sendo usado. A posição do Sr. Meena causou um choque na assembléia estadual na semana passada.

Admitindo que havia cometido um “erro”, o Sr. Meena não revelou o conteúdo de sua resposta. “Enviei minha resposta pelo erro que cometi. O erro é mencionado no aviso dado pelo presidente do estado do partido ”, disse Meena a repórteres aqui.

Meena, cuja renúncia do gabinete do estado apresentada em junho de 2024 ainda não foi aceita, disse que a ação disciplinar de sua acusação era uma questão interna do BJP. “Não é para mim ou para qualquer ministro ou mesmo o primeiro -ministro falar sobre o assunto. Somente o presidente do partido cuidará disso ”, afirmou.

Falha na privacidade

O aviso de 10 de fevereiro, assinado pelo presidente do Estado do BJP, Madan Rathore, declarou que as acusações de Meena feitas em um evento público eram “obviamente falsas” e mancharam a imagem do governo do estado. Ao se qualificar um ato de indisciplina, o partido pediu ao Sr. Meena que desse uma explicação dentro de três dias.

Enquanto isso, o principal líder do Congresso e o ex -vice -ministro principal, Sachin Pilot, exigiu uma declaração do governo do BJP no chão da Assembléia Estadual. “Um ministro sênior do gabinete acusou seu próprio governo. Isso é equivalente a uma séria violação de uma privacidade. Nenhum governo pode fazer isso ”, disse Pilot em uma conferência de imprensa aqui na quarta -feira.

O Congresso levantou a questão na assembléia durante a atual sessão de orçamento, causando vergonha ao governo do BJP, e exigiu a renúncia do primeiro -ministro Bhajan Lal Sharma. A líder da oposição, Tika Ram Jully, não fez um discurso durante o debate sobre o discurso do governador como um ponto de protesto.