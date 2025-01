Ministro dos Transportes planeja serviço de táxi aquático do Aeroporto Ngurah Rai de Sanur para Nusa Penida

Bali, LONGA VIDA – As visitas de turistas estrangeiros e nacionais à Ilha dos Deuses continuam a aumentar como destino mundial. O aumento contínuo das chegadas a Bali também está a contribuir para o congestionamento do tráfego em vários pontos da Ilha Seribu Pura.

Para reduzir o congestionamento, os governos centrais e regionais continuam a esforçar-se para melhorar e modernizar as instalações de transporte. Uma delas é o transporte marítimo através do serviço de Táxi Aquático.

O Ministro dos Transportes, Dudy Purwagandhi, disse que uma das formas mais fáceis para os turistas, tanto estrangeiros como locais, chegarem aos destinos turísticos, além das rotas terrestres, é também por via marítima através dos serviços de táxi aquático.

 Praia de Nusa Lembongan em Bali

Do Aeroporto I Gusti Ngurah Rai de Bali, os turistas podem usar este serviço para ir diretamente para Sanur, Seminyak, Kuta e Nusa Penida.

“Este percurso é mais curto que o anterior, por exemplo, quando os turistas que vão para Nusa Penida têm que atravessar de lancha a partir do porto de Sanur”, explicou o ministro dos Transportes, Dudy Purwagandhi, citado no Instagram @kemenhub151, na sexta-feira, 3 de janeiro de 2025.

Por esta razão, o Ministro dos Transportes, Dudy Purwagandhi, pediu ao Diretor Geral de Navegação que revisse o serviço de táxi aquático do Aeroporto Ngurah Rai diretamente para Sanur, Seminyak, Kuta e Nusa Penida.

 Ilustração de turistas nadando na área da praia de Sanur, Bali Foto: FOTO ANTARA/Wira Suryantala

Anteriormente, Giri Prasta, que foi escolhido como candidato a vice-governador de Bali, também revelou que para contornar os engarrafamentos em Bali, além da construção do MRT, um dos passos que o governo de Bali tomaria seria a construção de um estrada marítima com pedágio. As necessidades de infraestrutura serão atendidas entre janeiro ou fevereiro de 2025.

Um conceito de transporte com serviço de portagem marítima que transporta turistas apenas por via marítima através de uma frota de navios.

“Isso nos permitirá superar os engarrafamentos em Bali, especialmente na região sul de Bali”, disse Giri Prasta, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024.

Foi explicado que apenas seriam construídas escadas ou pontos de escada para atracação. A frota de barcos levará então os turistas ao seu hotel ou outra área de destino.

Segundo ele, para superar a situação de engarrafamento não é possível alargar as vias existentes. O que você pode fazer é simplesmente criar um atalho.

 Ícone de Bali no aeroporto I Gusti Ngurah Rai Foto: VIVA.co.id/Maha Liarosh (Bali)

“A Astungkara começará a operar em janeiro-fevereiro, estamos colaborando com terceiros para adquirir uma frota de navios”, explicou.

Para construir a rodovia marítima, o governo colaborará com o Escritório Regional do Rio Bali Penida (BWSBP).

“Estamos falando do primeiro do aeroporto para Canggu, do aeroporto para Nusa Dua”, acrescentou Giri Prasta.

Anteriormente, vários turistas também haviam utilizado o jukung na rota Canggu – Uluwatu, especificamente na praia Padang-Padang. A frota marítima desenvolvida pela empresa de bilhetes sob a marca Go Boat oferece serviços de travessia entre locais turísticos marítimos em Bali.