Ministro dos Transportes promete resolver questões fundiárias no distrito de Annamayya

O Ministro Estadual dos Transportes, Juventude e Esportes, Mandipalli Ramprasad Reddy, garantiu no domingo a resolução rápida das disputas de terras no distrito de Annamayya durante um programa público de darbar realizado em sua residência Boreddigari Palli em Chinnamandem mandal.

Na ocasião, o Ministro destacou que as questões relacionadas com a terra são uma grande preocupação no distrito. Ele disse que o governo estadual está tomando medidas especiais para resolver essas questões, organizando reuniões sobre receitas destinadas a fornecer soluções locais. Como parte desta iniciativa, estão a ser realizadas reuniões sobre receitas em todas as mandalas do distrito de Annamaiya para agilizar o processo de resolução.

O Ministro incentivou os residentes que enfrentam disputas de terras a usarem o programa Praja Darbar como plataforma para expressarem as suas preocupações. Recebeu petições das pessoas afectadas de várias partes do distrito e orientou as autoridades competentes a resolverem os problemas rapidamente.

Ramprasad Reddy disse que o governo de coligação está empenhado em abordar eficazmente as queixas públicas e garantir justiça para as pessoas afectadas pelas disputas de terras.