Mira Live: Ag Bondi comemora a conferência de imprensa como preocupações com o DOGE

A procuradora -geral Pam Bondi realizará uma entrevista coletiva na tarde de quarta -feira, apenas uma semana depois de jurado dirigir o Departamento de Justiça (DOJ).

Seus comentários ocorrem quando o presidente Trump enfrentou críticas à decisão de demitir vários promotores do Departamento de Justiça e agentes do FBI que trabalharam em seus casos legais, citando uma incapacidade de “confiar”.

O bilionário tecnológico Elon Musk, que dirige o Departamento de Eficiência do Governo de Trump (DOGE) também está sob o microscópio do Grupo Consultivo, acesso aos sistemas de pagamento do Departamento do Tesouro e a informação de outras agências. O Departamento de Justiça no início deste mês emitiu uma decisão de limitar esse acesso e um juiz federal bloqueou o DOGE dos sistemas de pagamento. O Departamento de Justiça repreendeu a ordem.

Os democratas da Câmara também solicitaram uma investigação sobre os altos funcionários do Departamento de Justiça, alegando que violaram o Código de Conduta do Departamento.

Bondi está pronto para conversar às 16:30 EST.

