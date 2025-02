Mismas descreve o crescimento econômico populista, o Bank Mandiri é descrito através do festival urbano de 2024

VIVA – O Bank Mandiri continua demonstrando seu compromisso de incentivar a economia das pessoas e sustentável a ter um impacto positivo na comunidade. Não apenas através do financiamento, as ações de BMRI codificadas pelo Banco estão aumentando agressivamente os autores de MSME através de vários programas, um dos quais é o festival urbano de 2024.

O secretário corporativo de Banco Mandiri, M. Ashidiq Iswara, disse que o festival urbano foi projetado como uma atividade de tutoria, para que o Mipyme asciendas, superiores e a qualidade sejam globalizados. Por meio deste programa. O Bank Mandiri forneceu treinamento a 1000 MSME selecionada cheia de conceito de aprendizado de demanda (autônomo) por 6 meses.

Não apenas o treinamento, o 1.000 MSME também respondeu o teste subsequente para a seleção no principal 100 mipyme. Além disso, a passagem de 100 mipyme deve executar tarefas na forma de uma estrutura comercial e de vídeo para a seleção dos 20 principais mipyme.

“O Festival Urbano é um local de apoio aos facilitadores da casa de Mandiri Bumn (RB) e a MSME de toda a Indonésia. Estamos comprometidos em continuar apoiando o desenvolvimento de Mipyme como a espinha dorsal da economia do povo”, disse Ashidiq Iswara na quarta -feira (na quarta -feira (na quarta -feira 13/2).

Ashidiq Iswara continuou, foram trazidas 20 orador externo relevante para os negócios da UMKM.

Enquanto estava no segundo dia, o Banco Mandiri trouxe os 20 Mipila para visitar a empresa Javara Indonesia, em Kemang, South Yakarta. Seguido de sessão de compartilhamento com os níveis de fundação/c da empresa.

“O evento foi encerrado com um processo de apreciação que consistia em programas de entrevistas com palestrantes e continuou com a concessão de agradecimento a todos os participantes e terminou as sessões de redes e jantares. Esperamos que, através deste programa, os atores da MSME que eles possam subir para a classe e contribuir para a economia nacional “, acrescentou Ashidiq Iswara.

Os 20 mipyme selecionados são a simpatia de Lombok Kuning, Paskali, Kwacis, Demyu’s, Lunaby Bakery, Sasagu, Ruma – Mabucha, Hanisun, Camujo, Nyongstyle, D’Ners Jay, Sewish. , Caro, caro, caro, caro, caro, caro, costura, caro, caro, caro, caro, silencioso, cabaco, batik criativo, jama jama.

Além de comemorar o festival urbano de 2024, o banco que carrega o logotipo da Ribbon Golden também introduziu os aplicativos mais recentes para melhorar a eficiência e a eficácia dos processos comerciais de MSME para os participantes, a saber, o comerciante vivido. Este aplicativo de negócios facilita para a MSME registrar vendas, verificar as ações dos produtos, até o desembolso do dinheiro das vendas. Até o final de 2024, a aplicação do comerciante de Livin ‘foi usada para 2,4 milhões de mipyme.

Em termos de financiamento, o Bank Mandiri continua demonstrando seu apoio à economia do povo com a distribuição do Crédito Comercial das Populares (KUR) e do Micro Commercial Credit (KUM). O portfólio Kuk e Kur do Banco Mandiri atingiu 90,8 bilhões de RP e atingiu mais de 1,24 milhão de msme durante o ano passado. Isso está de acordo com a abordagem do Banco Mandiri em termos de inclusão financeira (inclusão financeira) para fornecer acesso ao capital para a comunidade.

O Urban Festival 2024 é uma forma de compromisso do Mandiri Bank na operação comercial com impactos sociais para alcançar objetivos de desenvolvimento sustentável sob o pilar de sustentabilidade além do setor bancário e apoiar a conquista do Presidente de Astta Quot, a saber, aumentar o uso da qualidade, incentivar a qualidade Emprego, incentivar o empreendedorismo, desenvolver indústrias criativas e desenvolvimento contínuo de infraestrutura.