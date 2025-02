Missa disparada na escola sueca, 10 pessoas foram mortas, incluindo os autores

Suécia, viva -Swedia foi abalada pelo incidente de tiroteio em massa que ocorreu em uma escola de educação para adultos na cidade de Örebro na tarde de terça -feira, 4 de fevereiro de 2025, horário local. Este terrível evento matou pelo menos 10 pessoas, incluindo os autores e se tornou o incidente de tiro mais mortal na história do estado nórdico.

Leia também: 10 pessoas foram mortas no brutal incidente de incêndio no Centro de Educação da Suécia

O tiroteio ocorreu por volta das 12:33, horário local, na Escola Risbergska. Inicialmente, a polícia relatou que cinco pessoas foram baleadas, mas algumas horas depois, o número de vítimas aumentou para cerca de 10 pessoas morreram, ele relatou Al Jazera.

Leia também: O número de mortes por tiros da APMM na Malásia aumentou, o Ministério das Relações Exteriores: identidade desconhecida

O chefe de polícia Roberto Eid Forest declarou que as autoridades não poderiam fornecer um número definitivo devido à larga escala do incidente.

Algumas testemunhas oculares descrevem a situação cheia de pânico durante o incidente. Uma professora chamada Maria Pougado disse que alguém quebrou a porta de sua aula logo após o almoço e gritou para que todos saíssem. Ele imediatamente tirou 15 estudantes da aula e correu para se salvar.

Leia também: O Ministério das Relações Exteriores deu as últimas notícias do status dos atiradores da polícia indonésia para a polícia da Malásia.

“Trouxe todos os meus 15 alunos para o salão e comecei a correr. Depois ouvi dois tiros, mas deixamos isso. Estamos perto da entrada da escola. Vi pessoas arrastando a vítima ferida, a primeira pessoa, depois mais uma .

A polícia declarou que o suspeito do autor, um homem em meados dos 30 anos, mesmo entre as vítimas que morreram. A polícia acredita que os autores agiram sozinho e não tinham antecedentes criminais anteriores. Atualmente, uma ligação entre esse incidente e atos de terrorismo ou certos grupos criminosos não foi encontrada. A razão por trás do ataque ainda está sob investigação.

A polícia também declarou que o incidente estava sendo investigado como uma tentativa de assassinar, ardente e estupro de armas grossas. No entanto, eles garantem que não haja mais ameaça para a comunidade.

Além do número de mortos, algumas pessoas sofreram feridas e foram transferidas para o Hospital Universitário de Örebro. Das cinco pessoas tratadas, uma sofreu ferimentos leves, enquanto os outros quatro tiveram que se submeter a cirurgia. Dois deles deixaram a sala de operações e estão em condições estáveis, enquanto uma pessoa ainda está em estado grave.

O primeiro -ministro sueco, Ulf Krisson, expressou uma profunda tristeza por essa tragédia. Em sua declaração nas redes sociais X, ele disse: “Minha mente está nas vítimas e em suas famílias. Não há ninguém para experimentar terror como esse em um lugar de aprendizado.