Missa incêndio na fábrica química em Cherlapally, nenhuma vítima foi relatada

Um incêndio em massa eclodiu em uma fábrica química localizada na área de desenvolvimento industrial (IDA) em Cherlapally na terça -feira à noite. Não foram relatadas vítimas ou ferimentos incidentes.

De acordo com um funcionário do controle de incêndio, após uma chamada de angústia às 18h36, sete propostas de incêndio foram pressionadas em serviço. O incêndio foi relatado em Sarvodaya Solvents Pvt Ltd, uma empresa de fabricação química localizada na primeira fase Ida Cherlapally.

De acordo com os bombeiros do distrito de Midchal-Malkajgiri, V. Srinivas, a fábrica foi fechada por manutenção no momento do acidente. De acordo com pesquisas preliminares, o incêndio poderia ter sido causado por Sparks, no entanto, foi lançada uma investigação para identificar a causa, disse ele.

O funcionário acrescentou que a coluna estrutural da fábrica caiu devido ao incêndio antes de ser controlado por volta das 21h

A empresa de borracha Mahalakshmi, localizada ao lado da instalação afetada, também pegou fogo, intensificando ainda mais a situação e levando a uma sensação de asfixia para alguns moradores da região, disse a polícia.