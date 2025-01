Pelo menos quatro pessoas morreram e outras três ficaram feridas num ataque com mísseis balísticos lançado pelas forças russas esta manhã, relata o Ukrainska Pravda. Incêndios e danos à infraestrutura, incluindo a estação de metrô Lukjanivska, foram relatados após o ataque.

Um alerta de tráfego aéreo foi emitido na capital ucraniana às 5h50, horário local (4h50 na Itália), informou a mídia. “Infelizmente, já temos quatro mortos no distrito de Shevchenkiv, três feridos”, escreveu Tymur Tkatchenko, chefe da administração militar de Kiev, no Telegram. O prefeito da cidade, Vitaly Klitschko, informou no Telegram que “o abastecimento de água também foi danificado no distrito de Shevchenkiv”.

A Força Aérea Ucraniana relata no Telegram que as forças russas atacaram a Ucrânia na noite passada e esta manhã com quatro mísseis balísticos Iskander-M/KN-23, 39 kamikazes Shahed e vários tipos de drones chamariz.

No total, dois mísseis balísticos e 24 drones de ataque foram abatidos, enquanto 14 drones chamariz caíram em campo aberto. Mísseis balísticos abatidos pousaram no distrito de Shevchenkiv, na capital, causando danos generalizados. Os drones destruídos foram capturados nas regiões de Poltava, Sumy, Kharkiv, Cherkassy, ​​​​Chernihiv, Kiev, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Kirovohrad, Dnipro, Kherson e Donetsk.

Duas pessoas estão desaparecidas e oito ficaram feridas num ataque noturno das forças russas contra o centro de Zaporozhye, no sudeste da Ucrânia, disseram a polícia e o chefe da administração militar da região. nome. A Força Aérea disse no Telegram que uma empresa e um número não especificado de edifícios e veículos foram atingidos por mísseis balísticos no ataque.

Rússia: “Grupo Dnieper matou 110 soldados ucranianos”



No último dia, o grupo de combate do Dnipro eliminou até 110 soldados ucranianos e destruiu um depósito de munições. Isto foi afirmado pelo porta-voz do grupo de combate Andrey Kurdyuk, relata Tass.

“No último dia, o inimigo perdeu até 110 soldados, 7 veículos motorizados, 2 canhões de artilharia. Além disso, um depósito de munições foi destruído.” Segundo o porta-voz, unidades do grupo de batalha do Dnieper atingiram o pessoal e equipamentos das brigadas mecanizadas, de infantaria, de defesa naval e territorial ucranianas nas áreas de Kazatskoye, Antonovka, Novodanilovka, Lobkovoye, Kamenskoye, Darjevka.

