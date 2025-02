Míssil Irã-Firos de Test contra Guerra de Cruzeiros com uma variedade de mais de 600 milhas

Esta foto do folheto fornecida pelo site oficial do Revolucionário Corpo de Guarda do Irã (IRGC) Sepah News Em 1º de fevereiro de 2025, mostra um lançamento de teste durante a apresentação do míssil de cruzeiro naval Ghadr-380 em um local não revelado no Irã. O braço naval do IRGC apresentou uma nova instalação de mísseis subterrâneos na costa sul em imagens transmitidas na televisão estadual em 1º de fevereiro, duas semanas depois de apresentar uma base naval subterrânea | Crédito da foto: AFP Photo / Guarda Revolucionária do Irã através de Sepah News