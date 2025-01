Mistério por trás de 17 mortes em Rajouri da J&K será resolvido em breve: Omar Abdullah

Afirmando que uma investigação está em andamento para desvendar o mistério por trás de 17 mortes nesta vila do distrito de Rajouri, o ministro-chefe de Jammu e Caxemira, Omar Abdullah, garantiu na terça-feira (21 de janeiro de 2025) ao povo que todas as perguntas serão respondidas em breve.

Falando aos repórteres durante a sua visita à aldeia para expressar solidariedade às famílias enlutadas, Abdullah disse que não é possível construir grandes hospitais em todos os lugares, mas a inadequação do sector da saúde a nível distrital será abordada para fornecer melhores instalações de saúde. pessoas em áreas remotas. .

Leia também | Proibição do uso de água mineral na vila J&K com mortes misteriosas

Dezessete pessoas, incluindo 13 crianças, pertencentes a três famílias relacionadas, morreram aqui em circunstâncias misteriosas entre 7 de dezembro e 19 de janeiro.

“Por que isso aconteceu? Precisamos de uma resposta para esta pergunta. Não se trata de uma doença, por isso está em curso uma investigação policial. “Eles formaram uma equipe especial de investigação e concluirão a investigação.”

“O Centro também nomeou uma equipe que está coletando amostras e realizando suas atividades. Quero garantir a todos que os esforços conjuntos da administração civil, da polícia e do governo da Índia encontrarão as respostas para todas as perguntas sobre o que aconteceu”, disse o Ministro-Chefe.

Ele disse que seu governo respondeu imediatamente ao obter informações sobre a tragédia.

“O departamento de saúde mobilizou as suas equipas e envolveu também outros departamentos…a administração distrital também tentou perceber as razões (por detrás das mortes).”

“Primeiro o foco era saber se isso é consequência de alguma doença e caso seja uma doença a nossa maior responsabilidade era garantir que não se espalhasse. Todos os exames foram feitos e os resultados revelaram que não há bactérias ou vírus”, disse o ministro-chefe.

Ele disse que a investigação continua e até agora nenhuma razão concreta foi encontrada para as infelizes mortes nas três famílias, a maioria crianças.

Quando questionado sobre as críticas da oposição ao seu governo pela forma como lidou com a situação, Abdullah disse que não gostaria de fazer política num evento deste tipo.

“…Se tivéssemos trabalhado apressadamente e tomado medidas erradas, teríamos sido culpados (pelas mortes). A administração respondeu corretamente à situação e o MLA local (Javaid Iqbal Choudhary) esteve no terreno, dando confiança às pessoas e mantendo-as informadas.”

“Demoramos porque não conseguimos estabelecer o motivo das mortes. Mas vamos expor a verdade, embora demore mais dois ou três dias e não tenhamos problemas com isso”, disse, acrescentando que “daremos respostas a todas as perguntas”.

O Ministro-Chefe disse ter conversado com o vice-comissário e o MLA, que lhe deram algumas sugestões que serão implementadas em breve.

Respondendo a outra questão sobre a necessidade de melhorar as infra-estruturas de saúde, o Ministro-Chefe disse que não se podem construir grandes hospitais em todo o lado, o que depende das necessidades, da população, da procura e da situação.

“Não podem ser construídos grandes hospitais em áreas remotas, mas tentaremos colmatar quaisquer deficiências nos centros de saúde comunitários, centros de saúde pública e hospitais subdistritais ao longo do tempo”, disse ele.