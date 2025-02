Mitch McConnell USA Wheel Chair depois de cair duas vezes em Capitol Hill

Senador Mitch McConnell foi visto usando um cadeira de rodas Depois de experimentar duas quedas no Capitólio dos Estados Unidos. O político, que enfrentou vários desafios de saúde nos últimos anos, causou preocupações sobre seu poço -estar após as recentes quedas. No entanto, o escritório de McConnell garantiu ao público que as cataratas não eram uma preocupação importante e que continuaria com seu trabalho como de costume.

Foi o que aconteceu com Mitch McConnell.

Por que Mitch McConnell está em uma cadeira de rodas?

O senador Mitch McConnell, o republicano de 82 anos de Kentucky, foi visto em uma cadeira de rodas depois de duas quedas no Capitólio dos Estados Unidos. A primeira queda ocorreu quando McConnell abaixou um pequeno jogo de escadas enquanto deixava a câmera do Senado após a votação. Ele foi ajudado por dois colegas, os senadores Steve Daines e Markwayne Mullin e se afastaram sem assistência. Mais tarde naquele dia, McConnell caiu novamente durante um almoço republicano. Como medida de precaução, foi colocada em uma cadeira de rodas.

Um porta -voz da McConnell garantiu ao público que é “bom”. O porta -voz disse: “O senador McConnell está bem. Os efeitos persistentes da polomielite na perna esquerda não interromperão seu cronograma de trabalho regular. (através The New York Post)

O porta -voz também enfatizou que o uso da cadeira de rodas por McConnell era puramente cauteloso. McConnell, um sobrevivente da polomielite infantil, enfrentou vários desafios de saúde nos últimos anos, incluindo quedas e sustos de saúde.

O recente McConnell Falls aumenta uma série de incidentes de saúde nos últimos anos. Em março de 2023, ele sofreu um choque cerebral e uma costela fraturada depois de cair em um hotel em Washington. Ele também lidou com episódios congelantes durante as aparições públicas, deixando -o em silêncio por períodos prolongados. Esses problemas de saúde fizeram perguntas sobre sua capacidade de continuar no cargo. Apesar desses desafios, McConnell continuou seus deveres como senador. Ele não se aproximou publicamente se procurar re -eleição em 2026, mas renunciou como líder republicano do Senado após as eleições de 2024.