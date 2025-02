O Escritório de Tangana-Narcóticos da Formiga (TGANB), em colaboração com a educação e os departamentos de TI, introduziu o Mitra-TG, um chatbot na IA no WhatsApp.

Desenvolvido com contribuições de profissionais de saúde, o chatbot permite que os pais e professores avaliem os riscos do uso de substâncias nos alunos por meio de um processo de avaliação confidencial.

Considerado por D. Sridhar Babu, ministro da TI, eletrônica e comunicação, em 6 de dezembro do ano passado, o Mitra-TG visa treinar comunidades com as ferramentas necessárias para identificar sinais de alerta precoce e tomar medidas preventivas. O chatbot fornece suporte multilíngue em Telugu, Hindi, Urdu e Inglês, garantindo a acessibilidade em várias comunidades.

Para aumentar a adoção, hoje um programa de treinamento (TOT) foi realizado no Dr. McHrdi, Jubilee Hills, Hyderabad. Organizada em colaboração com o Departamento de Educação e a ala, a sessão participou de 163 participantes, incluindo oficiais de educação distrital, oficiais setoriais, oficiais de educação mandal e representantes de escolas particulares em Telangana. O programa se concentrou em equipar os educadores com conhecimento para implementar a iniciativa de maneira eficaz em nível escolar.

O evento teve sessões especializadas sobre abuso de substâncias e uma demonstração do aplicativo Mitra-TG. O psicólogo Roshni Sondhi, de Fortis, Gurgaon, destacou os riscos do uso de substâncias entre os adolescentes e a importância da intervenção precoce. Ayushi, da United We Care, forneceu um tutorial do aplicativo, explicando suas características e práticas recomendadas para avaliação de riscos.

Falando no evento, o Ramadevi, diretor de tecnologias emergentes do departamento de TI, enfatizou o papel da tecnologia na identificação de estudantes em risco. Ele ressaltou que o Mitra-TG foi reconhecido entre as cinco principais iniciativas promovidas pela IA em Telangana e foi apreciado pelo governo indiano.

P. Sai Chaitanya, SP de Tganb, enfatizou a necessidade de participação da comunidade nos esforços de prevenção de drogas e instou os professores a reforçar um estilo de vida livre de vícios entre os alunos por meio de atividades regulares.

O comissário e diretor da Evnarasimha Reddy School Education enfatizaram o papel crucial dos professores na configuração do futuro dos alunos e solicitaram esforços coletivos para fazer um estado livre de drogas.

O Mitra-TG será implementado em breve em todas as escolas de Telangana, integrando-o em programas de consciência e treinamento para garantir um impacto generalizado. Os pais e professores devem permanecer atentos, usar o chatbot para avaliar riscos e promover a comunicação aberta com os alunos para criar um ambiente de suporte.

Relatórios de medicamentos relacionados a medicamentos ao Escritório de Drogas de Narcóticos da Formiga podem ser feitos através da linha de ajuda livre de 1908, sala de controle em 8712671111 ou por e-mail para tsnabho-hyd@tspolice.gov.in. Todos os relatórios permanecem confidenciais, e as autoridades incentivam a participação do público a fazer um estado modelo na luta contra o abuso de drogas.