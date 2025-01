MK elimina limiar da presidenciável Gerindra: usa referência para discutir revisão da lei eleitoral

Jacarta, VIVA– O Tribunal Constitucional (MK) deferiu o pedido de revisão judicial dos requisitos mínimos para a candidatura presidencial ou limiar presidencial que é regulamentado pela Lei Número 7 de 2017 sobre Eleições.

Em resposta a esta decisão, o presidente da facção Gerindra do RI DPR, G. Budisatrio Djiwandono, sublinhou que o seu partido respeita e está pronto para cumprir a decisão do Tribunal Constitucional. Acrescentou que a facção Gerindra usará esta decisão como referência quando discutir a revisão da Lei Eleitoral.

“Respeitamos e estamos dispostos a cumprir a decisão do Tribunal Constitucional. “Logo a seguir estudaremos mais detalhadamente a decisão antes de utilizá-la como referência ao discutir a revisão da Lei Eleitoral”, disse Budisatrio em comunicado recebido pelos jornalistas no sábado, 4 de janeiro de 2025.

Budisatrio afirma que basicamente a facção do Partido Gerindra adere aos princípios democráticos. Por isso, disse, o seu partido quer garantir que a Facção Gerindra confirme a decisão do Tribunal Constitucional no âmbito do mandato democrático.

“Temos plena consciência de que a decisão do Tribunal Constitucional é vinculativa e esta decisão faz parte dos pilares da democracia que devemos manter”, disse Budi.

“Há ainda uma série de etapas que devem ser superadas antes que esta decisão seja formalizada como produto da revisão da lei. “Portanto, a Facção Gerindra continuará a supervisionar o processo, para que a implementação da decisão possa ser eficaz e alinhada. com o mandato da decisão do Tribunal Constitucional”, disse Budisatrio.