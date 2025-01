MLC pede aos pais que incentivem as crianças a ler ‘Vemana Satakam’

MLC Pakalapati Raghuvarma presta homenagem a Yogi Vemana durante as celebrações do aniversário de nascimento do poeta, realizadas em Vizianagaram no domingo. | Crédito da foto: ARRANJO ESPECIAL

MLC Pakalapati Raghuvarma pediu no domingo aos pais que incentivassem as crianças a ler e compreender os poemas escritos por Yogi Vemana, que ensinou grandes lições de vida de uma maneira simples no ‘Vemana Satakam’. Prabodha Seva Samithi-Indu Jnana Vedika celebrou Yogi Vemana Jayanti no TTD Kalyanamandapam em Vizianagaram no domingo.

Falando na ocasião, o Sr. Raghuvarma disse que Vemana lutou contra as crenças supersticiosas que ainda prevalecem na sociedade. Ele disse que os alunos que lerem Vemana Satakam sempre seguirão o caminho certo.

Vizianagaram MLA Aditi Vijayalakshmi Gajapathi Raju, o ex-MLC Gade Srinivasula Naidu e outros visitaram a exposição em Vemana e elogiaram a iniciativa de Vanapalli Sankara Rao, presidente da organização, de incluir todos os setores da sociedade nas celebrações.