MMB lamentou a pesquisa de certificado Halal

Yakarta, vivo- O praticante de Halal, Aisha Maharani, abriu uma pesquisa “Como você acha que está com a Halal Indonésia” em suas redes sociais do Instagram, no domingo, 16 de fevereiro de 2025.

Leia também: Mall LePar sozinho, abençoado pela culinária Cuin Go Nodalal

O resultado de 9 horas desde a pesquisa foi realizado até as 7:00 foi de 72 % dos entrevistados acreditavam fortemente e tinham confiança suficiente no certificado Halal da Indonésia com 1.672 entrevistados. Apenas 4 % não acreditam.

A fratura da opinião recebeu o foco do Presidente Geral do Milênio Muçulmano Unido (MMB), Khairul Anam, que deplorou a mudança, embora a maioria do público acreditasse e acreditasse o suficiente sobre o certificado halal, lamentou o ativista do feno que lá lá foram feitos a pesquisa.

Leia também: PNM Halal Business Halal Certification Registration in the Home to the Transluide Memories Store

“Se isso acontece que os resultados levam muitos que não acreditam em certificados halal, o impacto pode danificar mais de 1,5 milhão de empresas e mais de 5,5 milhões de produtos que receberam certificados halal”, disse Anam em seu comunicado à mídia Jacharta Communication .

“Esta é a etapa correta da figura que afirma ser ativistas halal, inspirando Halal, embora saibamos que eles lidam com a certificação halal não é tão fácil quanto virar a palma da mão, há uma série de processos que devem ser feitos , até mesmo o carro é realizado cuidadosamente através de seu LP3H e depois avaliado pelo Comitê BPJPH Fatwa “, enfatizou ele.

Leia também: BPJPH chama a Indonésia que ocupam o oitavo lugar na certificação Halal, perdendo para a China

Anam lembrou, se devido à ignorância dos entrevistados, a maioria dos entrevistados preferia não acreditar que isso fosse prejudicial aos atores comerciais que haviam sido certificados por Halal da Agência de Garantia de Produtos Halal (BPJPH). S

“O que significa fazer uma pesquisa como essa, por que não querer seguir em frente? Afinal, já existe uma parte, sabemos que essa pesquisa faz 13 anos de carreira em que, talvez até agora todas as impressões digitais do publicação.

“Além disso, apenas 2 horas após a pesquisa fazer a coluna de comentários é limitada, portanto, apenas os comentários aparecem ao iniciador do iniciador e adoram certas instituições que são supostamente afiliadas à figura.

“Não importa, apenas continue, faça o que podemos fazer para aumentar o número de atores e produtos comerciais que são certificados por halal, você faz amigos regulares que vêm de colegas halal e instituições de processamento de produtos halal (LP3H) Acompanhar os autores de micro pequenas empresas que desejam desenvolver com um certificado halal “, acrescentou.

“Esta pesquisa tem o potencial de reduzir a credibilidade de mais de 110 mil hales que, durante a luta, acompanham o micro e os atores das pequenas empresas obtêm certificados halal”, disse Anam, ativista de um professor graduado de Uin Yakarta.

Ansam acrescenta que os certificados halal publicaram muitos atores comerciais em sala de aula devido à crescente confiança da comunidade e até lá também pode explorar as exportações para o país.

“Há alguém que costumava ter um contador de sorvete com certificados halal pode explorar até nove escolas, então há aqueles que costumavam ser atores comerciais de chips comuns, eles podem exportar até 15.000 pacotes ou um contêiner por mês, lá , existem empreendedores envolvidos em Satay em Bali que podem exportar para Cingapura devido a certificados halal “, disse ele.

Anam Bepesan não permite que os benefícios recebidos por esses bons negócios de ônibus sejam destruídos devido aos desejos e apego aos interesses de certos grupos que iniciam a pesquisa.

“É isso que será destruído por uma figura que afirma ser um ativista halical, esse insipirador halal”, disse ele.