Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX -Beginning- Data de lançamento na América do Norte definida

GKIDS anunciou sexta-feira que adquiriu os direitos teatrais da estreia norte-americana de Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX -Iniciar-e definiu sua data de lançamento oficial para o próximo mês.

A data de lançamento de Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX -Beginning- foi marcada para 28 de fevereiro de 2025, quando chega o tão esperado projeto. O filme será a primeira grande colaboração entre o Studio Khara do criador de Evangelion, Hideaki Anno, e o Sunrise, o estúdio por trás de Mobile Suit Gundam.

O filme é dirigido por Kazuya Tsurumaki, conhecido por seu trabalho na série Evangelion e na série de anime FLCL. O roteiro do filme foi escrito por Yoji Enokido, e Hideaki Anno também é creditado no roteiro.

O filme é feito a partir de episódios reeditados da próxima série Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX e estreou no Japão em 17 de janeiro de 2025.

“Amate Yuzuriha é uma estudante do ensino médio que vive pacificamente em uma colônia espacial flutuando no espaço sideral”, diz a sinopse oficial do filme. “Quando ela conhece um refugiado de guerra chamado Nyaan, Amate se vê atraída para o esporte ilegal de duelo de mobilesuit conhecido como Batalha de Clãs. Sob o nome de “Machu”, ela se lança em batalhas ferozes dia após dia, pilotando o GQuuuuuuX. Um Mobile Suit Gundam não identificado aparece diante dela, perseguido pela Força Espacial e pela polícia, junto com seu piloto, um garoto chamado Shuji. Agora seu mundo está prestes a entrar em uma nova era.”