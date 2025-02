O primeiro -ministro indiano começa uma visita a uma reunião com o recém -confirmado diretor de inteligência nacional Tulls Gabbard

O primeiro-ministro indiano Narendra Modi Washington na quarta-feira, DC, na noite de quarta-feira a uma visita de dois dias aos EUA após o chamado do presidente Donald Trump. Espera -se que duas conversas lidadas se concentrem em áreas -chave como comércio, defesa e contratoísmo, de acordo com Nova Délhi.

O avião de Modi pousou em Andrews uma base comum após as 18h, horário local. Durante sua estadia de 12 a 13 de fevereiro, o líder indiano deve ficar em Blair House, uma casa presidencial oficial dos EUA para um hóspede que está em frente à Casa Branca. A diáspora indiana o cumprimentou “Com uma recepção calorosa muito especial” Apesar do clima frio enquanto viaja para uma residência.

“Estou ansioso para conhecer o presidente Donald Trump e me baseia em uma parceria estratégica global abrangente da Índia-USA. Nossos povos continuarão a cooperar de perto em favor de nosso povo e para um futuro melhor para o nosso planeta, “ Ele escreveu moda no post em X.

Além de seu longo encontro com Trump no segundo dia de visita, os modos são agendados pelo menos mais seis reuniões, de acordo com Times da Índia. Reuters Ele também relatou que provavelmente encontraria Elona Musk para discutir o potencial de entrar em Starlinka no mercado indiano.

No entanto, a primeira reunião alta de Modi foi com Tulsi Gabbard, uma ex -mulher do Congresso Democrata, que foi confirmada pelo Senado dos EUA como diretora da inteligência nacional poucas horas antes após a vigilância em Capitol Hill em relação a suas posições passadas.

“Ele conheceu o diretor de inteligência nacional dos EUA, Tulsi Gabbard, Washington, DC. Ele a parabenizou pela confirmação. Houve uma discussão sobre vários aspectos da amizade da Índia, da qual sempre havia um eleitor poderoso, “ Disse moda em outro post.

Na véspera da visita de Washington, Modi expressou otimismo, afirmando que a jornada proporcionaria a oportunidade de construir sucesso passado e criar um plano para uma cooperação adicional. Ele apontou as principais áreas de foco, incluindo tecnologia, comércio, defesa, energia e resistência da cadeia de suprimentos.