O presidente dos EUA anunciou planos para impor parceiros de negociação de tarifas recíprocas apenas algumas horas antes de se reunir com o líder indiano

O primeiro -ministro Narendra Modi conheceu Donald Trump na quinta -feira pela primeira vez desde que Trump voltou à Casa Branca. Os dois líderes reafirmaram seu forte relacionamento devido à preocupação com os planos tarifários recíprocos de Trump, o que poderia afetar significativamente a Índia.

Poucas horas antes da reunião, Trump introduziu um plano para criar tarifas dos EUA para igualar aqueles que impuseram outros países impostos, destacando a Índia como um dos países mais altos que preenchem as tarifas. “Cobrar mais tarifas do que qualquer outro país”, Ele disse na quinta -feira.

Ele agora é o maior parceiro comercial indiano, enquanto a Índia está localizada como a 10ª maior americana, de acordo com o escritório do Censo dos EUA e o Ministério do Comércio da Índia. O comércio bilateral excedeu US $ 119,7 bilhões em um fiscal 2023-24, e a Índia anunciou um excesso de US $ 32 bilhões.

Na véspera da visita de Modi, a mídia indiana informou que Nova Délhi esperava que as recentes importações de importações, anunciadas em seu orçamento anual, juntamente com uma redução adicional, ajudarão a aliviar a preocupação de Trump de que a Índia seja a Índia “Ousor tarifário.” Relatórios indicaram que a Índia estava preparando folhas detalhadas de fatos sobre tarefas de importação para a principal exportação americana e considerou uma redução adicional “Itens de ocupações dos EUA” Como nozes de padaria, cultivadas principalmente no sudoeste dos EUA.









Trump, no entanto, não apenas anunciou tarifas recíprocas, mas também dobrou suas críticas aos planos comerciais do BRICS, ignorando o dólar americano. “O BRICS foi colocado lá com um mau propósito … eu disse a eles se eles quisessem jogar com um dólar, eles os atingiriam 100% de tarifas”. Ele avisou. Repetindo sua atitude, acrescentou, “O BRICS está morto no momento em que mencionei que, se eles estragarem tudo com um dólar, receberia 100% de tarifa. Brics está morto.” Essas observações foram derivadas diretamente antes da reunião programada de Trump com Modi, apesar da Índia ser o fundador da BRICS.

A imigração ilegal foi outro tópico que deve ser discutido. Na semana passada, nós deportamos 104 índios na aeronave militar C-17. O vídeo publicado pelas autoridades americanas mostrando deportações de raposas e restrições de pernas causaram raiva na Índia, fazendo de Nova Délhi garantir que ele tenha sido contratado com o governo federal dos EUA para garantir “Os deportes de retorno não são assediados.”

Durante uma conferência de imprensa na Casa Branca, Trump chamou Modi “Um grande amigo meu por um longo tempo” e enfatizou o deles “Coisas muito boas para conversar”, especialmente importações de energia indiana. “Temos mais petróleo e gás do que qualquer outro país do mundo distante. Eles precisam deles, e nós temos “ Ele disse.

Trump também elogiou a moda: “Foi uma honra verdadeira vê -lo. Você é um amigo por um longo tempo. Parabéns por fazer um ótimo trabalho.” A moda voltou, dizendo, “Eu aprecio que ele (Trump) sempre mantenha um interesse nacional supremo. Como o presidente Trump, para mim, é uma grande riqueza manter os interesses da Índia Supreme e do trabalho. “

Modi está entre os líderes do Primeiro Mundial a visitar os EUA após a inauguração de Trump, depois de ser convidado dentro de três semanas do novo governo que assumiu o dever.

Durante sua visita, Modi realizou uma reunião separada com o consultor de segurança nacional dos EUA, Michael Waltz, o empreendimento de tecnologia e o co -homem do departamento de eficiência do governo ou Doge Elon Musk, bem como o líder republicano Vivek Ramaswamy. Na quarta -feira, a Fashion apresentou Tulsi Gabbard, que jurou como diretor do Horário do Serviço de Inteligência Nacional antes da reunião.