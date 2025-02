O primeiro -ministro indiano visitou o festival de Kumbh Maha poucos dias depois que o trágico StampEed matou 30 devotos

O primeiro -ministro indiano, Narendra Modi, levou o “mergulho sagrado” na boca dos três rios considerados sagrados no hinduísmo enquanto participava do maior festival religioso do mundo na quarta -feira, Maha Kumbh Mela.

O ritual da oferta de oração e imersão em ‘Sangam’, a boca do rio Ganga, Yamuna e Saraswati, indica o ato de gratidão e purificação.

Kumbh Mela é um festival anual realizado em Moyagraj, no estado do norte da Índia, em Uttar Pradesh. No entanto, a cada 12 anos, um grande kumbh (espada) está sendo mantido, atraindo milhões de pessoas de todo o mundo.

Quase 150 milhões de pessoas participaram da reunião deste ano, que começou em meados de janeiro, incluindo os principais líderes políticos e empresariais indianos. Além de Modi, o Ministro do Interior Amit Shah e sua família, o magnata indiano Gautam Adani, empresário da bilionária Laurene Powell Jobs, viúva Steve Jobs e celebridades globais como o Singer Coldplay, Chris Martin e sua namorada Dakota Johnson participaram de Kumbh Meli.

Modi postou fotos de si mesmo nas águas ‘sagradas’ no X (Twitter anterior) e afirmou que ele sentiu “Cheio de um espírito de piedade.” Depois de assumir o controle de St., o primeiro -ministro realizou rituais em uma plataforma improvisada em Rijeka.

A aparição de Modi na mala de Kumbh Mela ocorre apenas alguns dias depois que uma debandada mortal no evento matou 30 pessoas e feriu mais 60, segundo as autoridades locais. Devido ao carimbado, o “St. UD” foi temporariamente interrompido, segundo relatos.













No meio das críticas à oposição, o governo regional de Uttar Pradesh afirmou que ela levou “Estritamente” Bhakt Security mede e ordenou a investigação judicial à morte.

O líder do Partido do Congresso Nacional da Índia, Rahul Gandhi, atribuiu a tragédia “Cultura VIP”, o que deveria ser “Casado”, e disse que o governo deveria fazer “Melhores arranjos” Para atender às necessidades “Comumente” Dedicado.

O festival tem uma história de tragédias semelhantes. Em 1954, o primeiro Maha Kumkh Mela depois que a Índia ganhou independência da Grã -Bretanha, resultou em quase 800 pessoas se extinguiram ou se afogaram em Rijeka durante o estampado enquanto a multidão de Bhakt correu para Allahbad. Kumbh Mela em Haridwar, Uttarakrahand, em 1986, ele experimentou um devastador Stampedo que levou pelo menos 200 vidas. Um incidente semelhante aconteceu em Nashik, Maharashtra, 2003, quando os peregrinos correram em direção ao rio de Godavari para imersão ritual, o que levou a 41 mortes e mais de 100 lesões. O mais recente Maha Kumbh Mela em Prayagraj em 2013 também enfrentou tragédia, e carimbado resultou em 42 mortes e 45 lesões.