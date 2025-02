Modi para discutir as deportações, comércio com Trump – Nova Délhi

O primeiro -ministro indiano visitará agora para falar sobre migrantes e tarifas ilegais

O primeiro -ministro indiano Narendra Modi deve realizar uma reunião bilateral com o presidente dos EUA, Donald Trump, na próxima semana, durante uma visita a Washington, disse o ministro das Relações Exteriores da Índia, Vikram Misri, na sexta -feira. Espera -se que as negociações se concentrem em áreas -chave como comércio, defesa e anti -tratamento, de acordo com Nova Délhi.

Os dois líderes falaram ao telefone em 27 de janeiro. Na quarta-feira, 104 índios foram enviados para casa nas aeronaves militares do C-17 dos EUA. O vídeo publicado pelas autoridades americanas mostrando deportações da Fox e restrições de pernas causou raiva na Índia.

A Índia expressou preocupação com a questão da deportação. Misra, no entanto, disse “Um câncer de verdade é um equívoco de inocentes para fazer uma imigração ilegal”. Nova Délhi já havia prometido suprimir essas atividades. Secretário acrescentou que Washington informou em Nova Délhi que 487 mais cidadãos indianos “Pronto para remover” A partir dos EUA, voos de deportação adicionais podem seguir.













Um dia antes, o ministro das Relações Exteriores da Índia, S. Jaishankar, disse ao Parlamento que as deportações são práticas regulares e que centenas de índios que entram nos EUA ilegalmente ou excessivamente seus vistos todos os anos. Esses números variaram de 734 em 2009 a 1.889 em 2020 e 1.368 em 2023, de acordo com os dados que ele apresentou. Jaishankar observou que as autoridades indianas estão sempre envolvidas nesses casos para garantir que os indivíduos deportados sejam apropriadamente agidos.

Na frente comercial, é provável que a moda explore maneiras de fortalecer a Índia e os EUA e atrair investimentos americanos, especialmente porque o crescimento econômico mostra sinais de desaceleração. Trump já havia convidado a Índia para comprar equipamentos de segurança dos EUA, e a moda pode reexaminar essa pergunta durante sua visita.

Além de sua reunião com o presidente dos EUA, espera -se que a moda se encontre com o bilionário empresário Elon Masculino, que deseja entrar no mercado indiano com sua empresa Tesla e buscar a aprovação regulatória para sua banda larga por satélite StartLink na Índia. Musk também está interessado em fortalecer a cooperação com a Organização Indiana da Pesquisa Espacial (ISRO).

Antes de conhecer Trump, Modi visitará a França de 10 a 12 de fevereiro, onde suprimirá o resumo das ações de inteligência artificial em Paris com o presidente francês Emmanuel Macron. Espera -se que a Summit dê anúncios bilaterais significativos, com foco em áreas -chave como defesa e energia nuclear.

Esta visita ocorre logo após a nova política de energia nuclear indiana anunciada em um orçamento recente, que inclui uma referência a pequenos reatores modulares (SCS), que deve desempenhar um papel fundamental no setor nacional de energia atômica. A França, juntamente com a Rússia, ofereceu a Nova Délhi sua experiência nas mais recentes tecnologias de energia nuclear.