Moeda meme Melania é lançada após a nova criptomoeda de Trump

Melania Trump lançou sua própria moeda meme, $MELANIA, seguindo a nova criptomoeda de seu marido.

“O meme oficial da Melania já está disponível! Você pode comprar $MELANIA agora”, Melania Trump. publicado na plataforma social Domingo.

O site para a moeda descreve “Melania Memes” como “criptoativos fungíveis criados e rastreados no blockchain Solana”.

A moeda “Melania Meme” surge em meio à recente adoção da criptomoeda e da comunidade que a cerca pelo presidente eleito Trump, que agora também possui sua própria criptomoeda.

“Meu NOVO Trump Meme oficial está AQUI! É hora de celebrar tudo o que defendemos: VENCER! Junte-se à minha comunidade Trump muito especial. OBTENHA SEU $ TRUMP AGORA”, postou o presidente eleito no Truth Social Friday.

Trump já havia chamado as criptomoedas de “fraude”, mas depois as endossou durante a campanha, tornando-se o primeiro candidato presidencial a aceitar ativos digitais. Seus doadores podem contribuir para sua campanha por meio de comitês conjuntos de arrecadação de fundos com qualquer criptomoeda aceita por meio do produto Coinbase Commerce.

Na sexta-feira, a primeira “Crypto Ball” foi lançada pelo czar da inteligência artificial (IA) e criptomoeda de Trump, David Sacks, em Washington, DC. A indústria de criptomoedas gastou grandes somas de dinheiro durante as últimas eleições e agora prepara uma lista de desejos para o presidente. -Próximo mandato dos eleitos.

