Momento viral BCL chora incontrolavelmente ao ouvir a música Adeus, amados internautas: seu amor termina com o falecido Ashraf

Jacarta – A cantora Bunga Citra Lestari é mais uma vez o centro das atenções dos usuários das redes sociais ao se tornar jurada em um evento de busca de talentos cantores. No evento que aconteceu na segunda-feira, 20 de janeiro, Bunga Citra Lestari pareceu chorar quando uma das participantes, Sabrina Leanor, cantou a música Selamat Jalan Kekasih de Rita Effendy.

Em um videoclipe enviado para a conta TikTok @hyitsme_99 durante o refrão da música, Bunga Citra Lestari, que estava sentado ao lado de Judika, Maia Estianty, Anang Hermansyah e Ello como jurados, pareceu sorrir enquanto segurava as lágrimas. A saudação de Unge pareceu ser liberada imediatamente. aparelho que ficou preso em sua orelha. Ele também foi visto balançando a cabeça quando a música foi cantada. Role mais, ok?

Não muito tempo depois, lágrimas caíram repentinamente do olho esquerdo de BCL e ele imediatamente enxugou as lágrimas que caíram. Ao final da música cantada por Sabrina, descobriu-se que lágrimas escorriam pelo rosto de BCL. Ele então foi visto enxugando as lágrimas antes de finalmente voltar o olhar da câmera para Anang Hermansyah para começar a fazer comentários.

“NANGISSS. A sensação é muito legal, BCL definitivamente lembra Alm. Ashraf chorou assim“, escreveu o usuário da conta TikTok.

De repente, o upload atraiu imediatamente muitos comentários dos usuários das redes sociais TikTok. Muitos disseram que o amor do BCL pelo falecido Ashraf Sinclair acabou.

“Qual é a sensação de ser um BCL? Mesmo se você se casar novamente, você não pode mentir sobre o seu amor, isso apenas faz Asraf sentir que você está se casando novamente porque precisa seguir em frente com sua vida.”, comentaram internautas.

“Mesmo que você se case novamente, certamente haverá um sentimento de saudade de seu marido falecido. Rezo pela paz lá, meu marido está feliz lá, meus filhos e eu sempre sentimos sua falta.”, comentou outro.

“O amor acaba para os idosos, alguém que merece ficar para sempre no seu coração.“, disseram os internautas.

“Não importa BCL, não consigo esquecer meu falecido marido, embora ele tenha se casado novamente, é diferente.“, disse outro.

“O melhor amor de BCL terminou no mesmo velho que agora provavelmente está apenas tentando sobreviver.“, disse outro.

“A definição de amor acaba na pessoa que nos sentimos perdidos e depois é só seguir em frente com a vida,disseram os internautas.